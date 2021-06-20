柯震東30歲生日開網上直播 房祖名現身齊為涉毒道歉

【明報專訊】柯震東與房祖名於2014年8月在北京涉毒被捕，重創他們的演藝事業。時隔7年，柯震東趁前日30歲生日，在社交網開直播，當收到粉絲祝福時，他感觸落淚。之後他再開直播，邀請逾20名藝人朋友輪流參與，吸引大批網民觀看，最高峰時有超過9.3萬人同時在線。當中焦點落在房祖名與柯震東的互動，兩人再為當年涉毒事件道歉，還特別在畫面加上咪牌濾鏡，如開道歉記者會一樣。

柯震東說︰「我們一起跟大家道歉，我們犯法了，我們會愈來愈好。」房祖名緊接說︰「對，我們做了不好的示範，我們要做更好的示範給大家看。」房祖名坦言羨慕柯震東可以「做自己」。柯震東說︰「如果沒有這個直播平台，你們看不到JC（房祖名）的狀態，大家會覺得JC好像富二代呀，家裏有錢呀，有的沒的，但其實房祖名也會受傷的，跟我一樣。」

傳成龍退出林鳳嬌名下公司

房祖名父母成龍與林鳳嬌結婚近40年，昨日有網民在微博稱成龍突然退出兩間由林鳳嬌全資持股的公司，因而惹起婚姻問題揣測。不過有報道林鳳嬌一直都是百分百持有股份，沒有變動。成龍公司營運總監朱陳鴻耀向傳媒表示，成龍與林鳳嬌的感情一直很好。至於成龍退出公司，他解釋：「目前公司對外營運正常，只是內部職務調整。」

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