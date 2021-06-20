慈父有底線 嚴禁亂發脾氣無禮貌 林盛斌被仔女感動匿埋喊

【明報專訊】林盛斌（Bob）是娛樂圈中隱形富豪，被爆司儀收入曾年掙2000萬元，他又投資不同類型的生意，是多間公司的老闆，八面玲瓏也有鮮為人見的一面；Bob跟太太Pearl育有三女一子，霏兒、熹兒、機兒及孻仔道申，大家姐霏兒是中學生，細佬讀K1，Bob的子女排行是每隔3年生一個，一家六口的生活充滿歡笑與愛。Bob對住4個寶貝子女時，爸爸也低頭，一時感性流淚，又會跟孩子互相道歉。今日是父親節，Bob不要禮物，他說：「小朋友健康、開心就夠了！」

問「富爸爸」分享育兒心得，Bob好大反應：「我唔係富爸爸！我仍在默默耕耘，雖然投資了不同公司，但生意剛起步，努力中未有大收成。至於幕前工作是多了機會，這是10多年來鑿石仔鑿出來的。」Bob自認是「娛樂爸爸」，太太是訓導主任，他負責康樂組，「平日媽咪定下的規矩要嚴守，家庭日有我在場可以較寬鬆，例如可以食包薯片、飲汽水。我哋會去游水、踩單車『放電』」。

拋開工作投入親子家庭樂

Bob分配工作與家庭時間有心得，認為兩者沒衝突，「不要工作時掛心屋企，或跟家人相聚時要分心工作，這樣兩邊不討好。何不工作時全情投入，跟家人一起時就不要為工作煩惱。平日各忙工作或功課，一星期安排一日跟家人相處已滿足。以前我將工作日程排得滿滿，現在盡量避免接周日的工作」。

給基本生活需要 不「貴養」子女

Bob跟家人住九龍塘的3層獨立屋，C君到訪時搞笑形容他的豪宅「大過地球」。問Bob「貴養」子女開支多大？他稱有些父母為子女花很多資源，無論學業、生活甚至打扮，自己不是這類型，「我畀佢哋係基本生活需要，大家姐返學是自己搭港鐵，沒有司機接送。二家姐才4年級，太太要她學習獨立，往觀塘學跳舞也是獨自搭公共交通工具往返九龍塘。記得我6年級時，要由西營盤到黃竹坑踢波，老師要我搭巴士，我哭着要媽咪陪，所以我覺得個女好勁」。

發火拍枱大鬧 事後向女兒道歉

Bob工作更忙也不減對子女的關心，他着緊子女的學業，但不緊張他們的分數，「我無要求佢哋成績要頂班，他們是中間OK，唔需要做學霸，只要做好功課、有溫習就可以，沒有大壓力」。他不會因子女的成績未如理想發惡，「若只有30分測驗成績，我跟太太也會找到讚賞的理由，可能比上次只有18分進步，盡力了，已經好叻！一次測驗30分，不代表以後的人生會頹廢」。不過，4姊弟知道爸媽的底線不可觸及，Bob着緊子女的態度，沒有禮貌、亂發脾氣會令他好嬲。最近他激氣得對女兒拍枱，當時他教熹兒功課，她發脾氣態度不好，被Bob「哦」多兩句更忟憎說：「得啦！知喇！」Bob發火拍枱鬧，當然是喊住收場。事後Bob也檢討，自己會唔會太惡？他向熹兒道歉，她亦向爸爸認錯，父女大和解。有時候大家姐放學後答應做功課，但在拖延，Bob也會忍不住提醒。多年來只曾罰過兩三次打手板，是他們「跳掣」太百厭時要出手制止。太太是子女們的「和解師」，沒有斥責，但會閂埋房門告訴他們的言行會傷害別人、令人唔開心。Bob是感性爸爸，子女是他的後盾，小朋友的支持與窩心舉動會令他喊，但他在孩子面前會強忍不哭，躲着才流爸爸的眼淚。

拒送樓做嫁妝 置業靠自己

「養兒一百歲 長憂九十九」Bob是會部署的人，問他可有為子女安排？他說：「沒有特別安排，暫時也想他們留在身邊，我跟太太要睇住小朋友成長，他們有教育基金，將來要到外國讀書也可以。」

Bob表示沒有給子女幾十年的部署，有人問過會留多少層樓給女兒做嫁妝，他說：「唔會啦！日後他們想置業只有靠自己，唔係講笑，當日我跟太太也是靠自己儲首期。家人可以幫手，但只是借錢要還的。至於利息可以比銀行低，我也對小朋友講過，可能他們還細，不太明白，但這方面我跟太太也有共識。」雖然Bob說不會限定子女的前路，但爸爸也有心願，3個女兒嫁給真心相愛的伴侶，互相扶持，似媽咪找到他就好幸福了。至於細佬的責任較重，他是男丁，將來爸爸不在時，他是一家之主，他要做一個堅強、勇敢的人，期待他的事業有成就，對社會有貢獻。

記者：唐嘉晞

攝影：劉永銳

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