兩公司高層撐場 涂毓麟戴祖儀首度合唱情歌

【明報專訊】無綫早前跟3大唱片公司破冰，不同公司所屬歌手可自由亮相及互相交流合作。近期環球唱片與星夢娛樂合作，撮合涂毓麟（Oscar）和戴祖儀首度合唱情歌《我們再不講再見》，昨日於商場舉行新歌發布會。兩公司高層黃劍濤與何麗全親自撐場，代表環球和星夢交換職員證予兩歌手，寓意跨公司合作，吸引半百粉絲見證支持。

戴祖儀表示差不多兩年沒有在公開場合唱歌，加上跟Oscar首次現場演繹，所以心情較緊張。她承認高層到場倍感壓力，又爆何麗全希望此歌能爭奪音樂榜第一位，她為此準備在網上落力宣傳。提到黃劍濤原來一早已看中她，問到為何當初不簽約環球？戴祖儀說：「畢業後的確見過幾間公司，但因傾完星夢他們才聯絡我，所以遲了。」Oscar期待與戴祖儀網上合作開Live交流音樂。有粉絲讚兩人外形合襯、CP值高，戴祖儀自嘲之前跟成熟穩重男士合作像父女戀，今次跟年輕過自己數年的靚仔Oscar合作，覺得非常開心。至於戲劇方面合作，戴祖儀就彈Oscar演技差過隻狗：「因為拍MV時，Oscar的愛犬美斯懂得做戲搶鏡，演技比主人好得多。」Oscar在旁尷尬地笑。

記者：林蘊兒