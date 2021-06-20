被港台解僱 曾志豪自爆曾與李百全開火

【明報專訊】港台《瘋Show快活人》主持曾志豪與拍檔貴花田前日在節目後獲通知被即時解僱，明日（周一）起換主持，由梁繼璋、李麗蕊、馬小強取代。曾志豪告別港台21年的日子，前晚深夜在YouTube開Live跟網民盡訴心中情，坦言事件衝擊很大，剛離開工作崗位，覺得自己仍是港台一分子。他爆料稱在廣播處長李百全於3月上任時，已跟對方正面交鋒，當日他準備收工，在寫字樓遇到被高層簇擁的廣播處長李百全；當時正是電視部《香港故事》訪問樂隊LMF（大懶堂），被李百全批評LMF經常唱粗口歌「不decent」事件後。曾志豪為電視部被打壓好嬲，難得有機會見面，故上前問李百全LMF事件。他形容當時情景，李百全稱呼他「豪哥」，說有聽他的節目，又讚他原來這樣年輕、著衫有型、說話好客氣，但他覺得好假。他直接問有關LMF事件，李百全解釋一輪，兩人愈講愈火紅火綠，身邊的人也呆了。曾志豪再問李百全是否不能播LMF的歌曲，時任港台中文台長的何重恩在李面前大聲說：「梗係唔得啦！」曾志豪形容對方是表忠心。他一直保持專業操守沒有向外透露事件，現在離開港台了才講出來。有網民留言稱曾志豪是「棄將」。他回答說：「係呀！是不放棄的棄。」

梁繼璋：人事安排不由我控制

梁繼璋與李麗蕊回巢接手《瘋Show快活人》任主持，有網民在梁繼璋的fb留言稱他踢走曾志豪令人失望，有說會罷聽，他沒回應網民。梁繼璋回覆傳媒稱人事安排並非自己的控制範圍，他只是主持，沒有亦無權參與任何決定。他稱《瘋Show快活人》是他跟李麗蕊創立，有需要他做這個節目，是沒有猶豫接受。

娛樂組