《狂野時速9》周五美國上映盼奪冠 保羅獲加獨女被指演第10集

【明報專訊】台灣出生美籍導演林詣彬（Justin Lin）執導的《狂野時速9》（F9），在香港及內地等亞洲地區已上映一個月，但要到本月25日才返回美國開畫，悉數台前幕後前日現身洛杉磯首映禮，為此片踢走《哥斯拉大戰金剛》，成為今年最高票房荷李活片做好準備。

《狂野時速9》前日在洛杉磯舉行首映禮，林詣彬與監製兼主角雲狄素（Vin Diesel）、有份演出的查莉絲花朗（Charlize Theron）、美籍韓裔男星姜成鎬、日裔女星澤井杏奈（Anna Sawai）、佐丹娜布絲達（Jordana Brewster​）、泰列斯吉遜（Tyrese Gibson）等均有現身。片中扮演奸角的查莉絲花朗據報下周六還會在環球影城舉行一場慈善首映，並邀請片中拍檔現身，籌款所得將撥捐查莉絲旗下的非牟利組織「非洲外展計劃」。

雲狄素玩神秘大賣關子

雲狄素早前受訪時曾表示，《狂野時速》系列會多拍兩部電影才正式落幕；2013年車禍身亡的男主角保羅獲加（Paul Walker），其現年22歲的獨生女美桃獲加（Meadow Walker）前日亦穿著Saint Laurent晚裝出席首映禮，據悉《狂野時速9》拍攝期間，美桃跟叔叔高迪獲加（Cody Walker）不時現身片場。身為美桃契爺的雲狄素被問及會否安排她演出《狂野時速10》時，只說不排除任何可能，大玩神秘賣關子。

《狂野時速9》在內地上映30日，截至昨天仍高踞十大票房榜，累收13.8億人民幣，全球收2.7億美元（約21億港元），暫列2021全球最高票房殿軍位置，緊隨8.2億美元的《你好，李煥英》、《唐人街探案3》（6.8億美元）及《哥斯拉大戰金剛》（4.4億美元）之後；如果《狂》片周五在美國開畫取得佳績，大有機會越過《哥》片成為今年最賣座的荷李活電影。受疫情影響，跟去年一樣，內地製作今年仍雄霸全球十大票房榜，佔了5部電影上榜，除了分佔冠亞的《你好，李煥英》和《唐人街探案3》外，第5至10位依次為愛美莉賓特（Emily Blunt）主演的《無聲絕境II》、張藝謀執導《懸崖之上》、楊冪主演《刺殺小說家》、愛瑪史東擔正的《黑白魔后》、內地溫情片《我的姐姐》，以及改編自同名電玩遊戲的《真人快打》（Mortal Kombat）。不過隨着Marvel電影《黑寡婦》下月上映，這票房榜估計將會改寫。