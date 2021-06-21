重提與吳君祥分手 被單立文「攻陷」 江美儀淚崩剖白離婚

【明報專訊】江美儀跟吳君如胞弟吳君祥相戀多年，2018年突然宣布2016已分手，事件峰迴路轉被前老爺夏春秋踢爆他們是離婚，不是分手。初時江美儀不認瞞婚，隨兩人2006年在西雅圖登記結婚紀錄曝光，才不得否認。她低調處理離婚一事，開玩笑說結婚是飲醉酒做錯事，又在鏡頭前就瞞婚講大話公開道歉。她一直表現堅強，事隔近3年，江美儀因好友單立文（豹哥）重提她離婚，首次在鏡頭前崩潰痛哭。

娛樂組

江美儀和林盛斌（Bob）擔任節目《Mean Talk》主持，豹哥跟滕麗名擔任嘉賓，豹哥反客為主突然捉着江美儀的手，重提她當年離婚一事，他說：「你同你前任伴侶分開時，有沒有受到好大刺激？」美儀強裝笑容說：「我唔係受好大刺激。」豹哥表示好關心江美儀，但不敢騷擾她，擔心觸動她太多情緒，並說：「又驚你頂唔順，我哋都難受，而且我同你拍完嘢冇幾耐，我覺得你背後獨自承受太多嘢，又唔同我哋講。我……真係覺得……點解你要咁傻呢？要揹起咁多嘢呢？」滕麗名也說：「出聲同我哋講嘛。」豹哥接着說：「跟我哋講嘛。又唔係唔熟，係咪先？我哋合作時候無所不談，係咪先？」

江美儀忍不住含淚說：「我𠵱家冇嘢㗎喇。」豹哥再說：「你𠵱家冇嘢，但嗰時傻吖嘛。」江美儀回應：「我都唔知可以同邊個講。兩個人相處去到要離婚，未必係一件事發生咗，可能係一路積累，積累到覺得，我嘅人生係咪應該繼續落去。兩個人傾完之後覺得，可能分開會比較好，所以最後就分開，其實你哋知道嘅時候，已經係好後期。」

對人歡笑背人垂淚

江美儀透露其經理人最近談起她的為人，她聲淚俱下說：「佢話我係一個唔識得去release（釋放）自己嘅人，每樣嘢都一個人『吞晒』，你唔好見我咁tough，其實都有人蝦我。我好似好開心，其實我唔係真係咁開心，疫情期間，我好辛苦，因為冇嘢做，會喺屋企諗好多嘢，𠵱家我好感恩，工作多咗，又有呢個節目，真係好多謝你。」

節目後他們接受《東張西望》訪問，問豹哥是否有計劃「攻陷」江美儀？他稱沒有計劃，美儀笑豹哥「冇咁好戲」，阿滕也稱對方個腦冇轉得咁快。

「小鮮肉」談新人辛酸史

此外，節目今晚播出訪問「小鮮肉」余德丞、丁子朗、黃庭鋒等，大爆娛圈新人辛酸史。余德丞曾因踢波昏迷一度在ICU留醫，訴苦因事件被標籤，錯失大量工作機會，包括跟蔡思貝合作旅遊節目。他的工作能力被懷疑，醫生證明他可以工作，但講一萬次也沒有用，他要四處跪求才能再獲取工作機會。

黃庭鋒曾遭黑心前輩「糟質」，因為NG被鬧，前輩唔幫兼說：「𠵱家啲新人唔記稿㗎，冇做功課喇。」他稱當時嬲到想爆粗。

丁子朗被逼供下，自爆曾約會無綫女神級藝人，最後殺出正印男友而被迫放棄，子朗還稱女神好樂意幫助新人。