強尼讚《造美人》參賽者勇氣可嘉 練美娟考慮抽脂 沈殷怡被激發減肥

【明報專訊】ViuTV另類選美真人騷《造美人》，由強尼跟練美娟（娟姐）與沈殷怡（Shirley）拍檔為燕瘦環肥的參賽者重拾自信。節目這星期結局篇，7月3日播映決賽。

強尼、娟姐與Shirley參與其中也受影響，齊齊走去健身。強尼閱靚女無數，他笑說：「有些參賽者剛來到時真的堅甩漏，沒有信心但又敢參加選美，係咪好搞笑先？所以我覺得她們比傳統選美的參賽者，勇氣更大。」

娟姐稱過程中有很多化妝、健身及醫美的專業團隊令參賽者變靚，其實只是外殼，最重要是在3個月內，怎樣令這班沒自信的參賽者，慢慢促使到價值觀變得完全及成為有自信的人，就如Shirley所言這是美女育成計劃。

審美眼光不停在變

強尼表示娛樂圈的女仔十個有九個都靚，但論審美眼光，他覺得現今世人標準都很模糊。他說：「當你長期睇韓劇，已經分不到什麼叫靚，因為個個都太靚，拍到皮膚無瑕疵，五官又精緻，這個世界頓時真的很美好，韓劇呈現了一個這樣的世界，大家都好鍾意睇，看慣了就覺得靚應該是這樣。但之後有段時間興樸素的文青女神，發覺最樸素的才是靚，原來靚是一個對比，只有小部分人擁有的先叫做靚，人人都擁有的，就不會稀罕，所以靚的價值在世界不停在變。」

娟姐自覺五官無可挑剔

娟姐及Shirley信心十足自認靚女，對整容或微調看法一致，娟姐稱對微調持開放態度，她說：「覺得微調對我而言是一個保養，隨着年齡漸長，現有的五官和身體框架一定有所變化，有些人選擇微調，令自己歡愉一點、自信心強大一點。為何不可以用這方法，只要為這個決定負責任，想清楚才去做，做了不要後悔就行。我覺得微調是一種方法，我真心覺得自己五官和身體框架已經好好，有朋友是整容醫生，也指我樣子不用微調，唯一挑剔是要減肥，如成功減肥，我就是一個活生生的全能靚女，如果靠努力運動都搞唔掂，或者我會考慮抽脂。」

Shirley被參賽者毅力感染

Shirley亦認為醫學美容或微調在現今社會十分普遍，只要考慮選擇和需求，如果要選擇微調，唯一是經常被指包包面，特別是雙下巴，她說：「雙下巴是自作孽，因為經常吃東西，最想解決這部分。還有減肥，其實拍《美女郊遊遊》時日日做運動，不覺得肥，但當有對比，或可能以前太瘦。現在的確在鏡頭上肥了很多，我覺得都要為自己、鏡頭及客戶負責任，所以開始的起心肝積極減肥，特別當見到參賽者那麼有決心和有毅力，令我更有推動力。」

記者：林祖傑

服裝提供：THE KOOPLES（強尼）、MARYLING（練美娟）、Suncoo（沈殷怡）