夏季日劇開鑼 波瑠田中圭打頭陣 天海祐希唐澤壽明扮警察搶收視

【明報專訊】日本各大電視台夏季日劇即將開鑼。《阿淺人生》波瑠與《大叔的愛》田中圭合演富士電視台醫療劇《Night Doctor》，今晚（21日）打頭陣首播。東京奧運下月開鑼，夏季日劇收視隨時變「炮灰」，所以演出陣容較上一季薄弱，幸仍有《白色巨塔》58歲男星唐澤壽明及《女王的教室》53歲女星天海祐希助陣，二人分別主演《Voice II 110緊急指令室》及《非常審查官4》，有前作口碑，望能守住收視。

文：蘇珮欣

近月播放的春季日劇大部分已播放完畢，北川景子《離婚故事》、菅田將暉《短劇開始》剛於上周末播出大結局，僅剩阿部寬擔正的《龍櫻2》，以及橫濱流星伙拍川口春奈合演的愛情劇《打扮的戀愛是有理由的》，兩劇會於本月內上演「最終回」。春季日劇中，以《龍櫻2》成績最佳，平均收視14%，預料結局收視會再攀升。

鈴木亮平新劇講流動急救中心

至於夏季日劇方面，《阿淺人生》波瑠與《大叔的愛》田中圭合演的《Night Doctor》，會率先於今晚在富士播出。香港觀眾可透過「黃Viu」煲劇平收看。《Night Doctor》講述一群急症室夜班醫生的故事。除了波瑠與田中圭外，還有King & Prince隊長岸優太、《我想吃掉你的胰臟》北村匠海及《教場2》岡崎紗繪等合演。波瑠是收視「福將」，前作《未解決之女～警視廳文書搜查官》及《其實我不太愛你》均成績不俗。新劇亦是波瑠首度擔正富士「月9」檔（逢周一晚上9時）黃金檔劇集，屬該台重頭劇，被看高一線。

TBS今季也有醫療劇《TOKYO MER～奔跑緊急救命室》，7月4日首播。講述日本政府新設立「TOKYO MER」急救專業團隊，在大型貨櫃車上配備手術室及最新醫療儀器，變成流動急救中心，直接開到發生重大事故及災難現場。《西鄉殿》鈴木亮平、《逃避雖可恥但有用》石田百合子、《今日我話事》賀來賢人及《BG貼身保鑣》菜菜緒等主演，卡士不俗。安排周日黃金檔播出，可見備受TBS重視，香港觀眾可透過myTV SUPER收看。

警匪劇向來是熱門題材，今季有5齣之多。改編自韓劇《奪命殺聲》的NTV《Voice 110緊急指令室》，2019年首度播出，由《白色巨塔》唐澤壽明伙拍《誰調換了我的父親》真木陽子合演，平均收視達11%。原班人馬開拍續集於7月10日首播，今季會出現最壞、最兇殘的殺人犯，飾演緊急出動組警察的唐澤壽明與真木陽子，會憑聲音阻止罪案發生。

另一警匪劇焦點是天海祐希相隔兩年再次主演朝日電視台人氣劇《非常審查官》第4季，下月8日首播。新一季故事講述負責審問犯人的偵訊室面臨解散，距離部門關閉只剩100日，天海祐希急着帶領組員完成手上案件。《非常審查官》首3季收視俱佳，平均有13%收視，最高達16.1%，有望成為今季大熱之作。

其他警匪劇還包括7月7日首播的《秘密內幕》，由戶田惠梨香與永野芽郁合演；同日首播還有東山紀之擔正的《刑警7人》第7季，至於佐佐木藏之介主演的《IP～網絡搜查班》，則於下月1日首播。

中川大志新木優子演愛情劇

愛情劇方面，NTV《我的殺意戀愛了》由《花樣男子Next Season》中川大志與《金裝律師》新木優子合演，講述殺手中川大志接近暗殺目標新木優子後，發展出一段有「殺意」的愛情故事，7月4日首播，香港觀眾可透過「黃Viu」追看。

改編自同名韓劇的《她很漂亮》，7月6日首播，由《未滿警察》中島健人與《魔女宅急便》小芝風花合演，講述由肥仔變靚仔雜誌總編輯的中島健人，遇上小時候才貌雙全、長大後變醜女的小職員故事。另外今季還有二階堂富美主演的《​Promise•Cinderella》，以及比嘉愛未頂替深田恭子演出的《推薦的王子》，兩劇預計7月中首播。