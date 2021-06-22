逾千粉絲迫爆3層商場撐偶像 姜濤AK盧瀚霆快閃20分鐘袋50萬

AK（左起）、盧瀚霆及姜濤現身活動短短20分鐘，有估計他們的酬勞達50萬。（攝影：鍾偉茵）

【明報專訊】男團MIRROR成為品牌寵兒，昨日姜濤、盧瀚霆（Anson Lo）及江生（AK）獲邀到中環置地廣場為品牌限定店擔任活動嘉賓。他們事先張揚行程，約定粉絲下午3時見面，大會事前做足準備，分區域設圍欄並有40多名保安維持秩序，嚴陣以待。現場逾千粉絲到場支持，3層商場也企滿人並舉牌為偶像打氣。近幾年只有頂級韓星到港出席活動才見這墟冚場面，可見3子人氣爆燈。企足半日的粉絲近距離睇偶像，3子不斷跟粉絲揮手打招呼，AK送飛吻兼「偷雞」靠近粉絲擊掌。3子在活動閃現20分鐘，有估計他們袋50萬落袋，真正有價有市。

記者：林祖傑

攝影：鍾偉茵

姜濤跟Anson Lo、AK昨日在中環現身的消息傳出，連日也在「鏡粉」群組廣傳，有粉絲擔心大家太熱情會造成混亂情况，故預先互相提點不要失禮偶像。

場面墟冚 秩序良好

昨日逾千人撐場，雖然聲浪極大，但秩序良好，據知於早上7時已有粉絲到場霸靚位，當中還有不少學生，有些粉絲選擇到商場內的茶座，邊歎茶邊等待。活動開始前商場已被迫爆，粉絲也舉定燈牌不時吶喊偶像名字。活動原定下午3時開始，品牌高層亦一早到場等待MIRROR 3子現身。他們分別由幾名保安築人牆開路進場，經理人花姐也陪伴左右，比原定時間遲了40分鐘。他們穿上該品牌服飾，被安排在台下拍照及與品牌高層合照，花姐不時在旁提點，還特別要Anson Lo補妝才拍照，亦表明3子不接受訪問，免發生混亂。

3子揮手送飛吻冧爆粉絲

隨後3子獲安排上台參觀，他們表現輕鬆，還即興起舞跳兩步，又走到台邊向粉絲揮手，最後返回台下繞場一周，沿途跟粉絲揮手答謝支持，令粉絲尖叫不斷。

3子只逗留了短短20分鐘，便由保安護送離開。雖然短短20分鐘活動，有粉絲留言說感動，他們在社交平台分享現場拍攝的片段，見3子落力向粉絲揮手，AK拍照時保持型仔，但在台下笑容滿面，更送飛吻。因現場太多人，為免造成混亂，他們不能靠近粉絲群，但片段中見AK趁機跟粉絲擊掌。

林二汶不做《造星IV》導師

MIRROR爆紅令不少人對《全民造星》系列更期待，新一輯《造星IV》是「女生限定」發掘有潛質女新人組「全能女團」。《造星III》有林二汶擔任導師獲讚賞，今次花姐再邀她擔任導師，但她已口頭請辭。

林二汶為此解釋：「上台容易落台難。我想像如再次做導師，我難以超越上一次嘅自己。既然不能做得更好，何不讓更多有才之士去做？經過深思熟慮後，我才下這決定。」她一再感謝花姐與ViuTV給予機會，去年導師工作給她啟發，會籌備音樂教室，將音樂從教育伸延落去。

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