梁繼璋避談離職謊言指控 曾志豪開Live打對台

【明報專訊】曾主持《頭條新聞》的曾志豪與拍檔貴花田（陳寶玲）日前做完港台節目《瘋Show快活人》後獲通知被即時解僱，惹來外界不少揣測。節目昨日起由梁繼璋、李麗蕊及馬小強回歸頂替；3人昨首日為《瘋Show》開工，在開咪前接受傳媒訪問。

梁：從沒參與港台人事安排

梁繼璋表示多謝大家關心，很開心與好拍檔李麗蕊、馬小強獲港台邀請擔任《瘋Show》主持，「《瘋Show》是我和李麗蕊以前一起創立的節目，很開心重返這個大家庭發放正能量，相信很多聽眾都希望再聽到我們的聲音」。梁繼璋稱有關人事上的安排他從沒參與，他們只是主持人。說罷便以「我們要入去做節目」為由離去。對於記者追問他被之前的網台D100拍檔蔡浩樑揭離職謊言，說不知他到港台任職，以及曾向鄭經翰稱轉職做殯儀行業等問題時，梁繼璋全程不發一言，快步進入港台。

《瘋Show快活人》新班底開咪之時，前主持曾志豪於上午11時在facebook開Live「打對台」。他在家中書房跟網民見面，最多有2500人同時收看。曾志豪稱有不少聽眾關心貴花田，便跟她的老公阿華聯絡，知道貴花田無事，大家可放心。他昨日開Live想給聽眾帶來歡樂，原本跟貴花田連線，但有技術問題未能「合體」。直播中曾志豪以另一個手提電話跟貴花田視像通話，並跟網民分享，貴花田笑言想坐的士到曾志豪家中齊齊做Live；曾志豪笑稱她失業要慳的士錢，他有計劃以社交平台繼續做節目。網民留言支持曾志豪，又有批評梁繼璋主持的《瘋Show》好難聽。

記者：陳釗

攝影：鍾偉茵

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