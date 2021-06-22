【開箱】《保鑣救殺手2》 惡妻莎瑪希恩搶盡Odd Couple風頭

森姆積遜（左起）與莎瑪希恩愛到忘形，賴恩雷諾士被迫為他倆收拾爛攤子。

森姆積遜（左起）、莎瑪希恩跟賴恩雷諾士再度合作，打破兩男一女得個「嬲」字的傳統，變成笑話連篇。

【明報專訊】2017年，荷李活動作喜劇《保鑣救殺手》僅以3000萬美元（約2.34億港元）製作費，結果全球票房收逾1.76億美元（約13.7億港元），電影公司哪有拒絕添食的理由？續集《保鑣救殺手2》（The Hitman's Wife's Bodyguard）上周在港美同步開畫，美國父親節周末3日票房累收1700萬美元（約1.3億港元），成為疫市奇葩。

《轟天炮》黑白配升級

4年前的《保鑣救殺手》故事並無新意，仍是一貫荷李活Odd Couple式動作喜劇，《復仇者聯盟》森姆積遜（Samuel L. Jackson）跟「死侍」賴恩雷諾士（Ryan Reynolds）一黑一白攜手殺敵，全片粗口跟子彈橫飛，某程度只是《轟天炮》系列的進階版，難得觀眾收貨，導演柏德烈侯治（Patrick Hughes）奉命再拍續集《保鑣救殺手2》，當然要加料炮製。

從英文戲名不難猜測，上集客串飾演森姆積遜妻子的《筆姬別戀》莎瑪希恩（Salma Hayek），正式升格為今集女主角，故事講述賴恩雷諾士扮演頂級保鑣米高拜斯，奉命保護重要人物，卻遭殺手達利（森姆積遜飾）槍斃，令他面臨「釘牌」壓力，於是聽從心理醫生建議，遠赴歐洲度假，以為放鬆心情？達利妻子兼職業騙徒索妮亞（莎瑪希恩飾）突然出現，聲稱老公遭黑道綁架，如今下落不明，於是強迫米高協助尋夫。

森姆積遜男人之苦

拜斯半推半就下，跟索妮亞殺入敵方陣營，救出達利後，三人卻墮入更大圈套，《美國隊長3：英雄內戰》男星法蘭格里羅（Frank Grillo）扮演國際刑警要求他們出手對付希臘恐怖分子、《黑俠梭羅》安東尼奧班達拉斯（Antonio Banderas）飾演狂人巴巴多普羅斯，阻止歐洲淪陷危機。

賴恩雷諾士與森姆積遜再度合作，繼續火花四濺，話說拜斯膽小怕事，除因擔心「釘牌」，背後還有童年陰影，今集終於揭開謎團；達利一向視死如歸，原來內心隱藏不可告人秘密，而這種「男人之苦」，更影響他跟莎瑪希恩的夫妻關係。直至他跟拜斯剖白一切，意外打破兩個大男人之間的隔閡，令到這段非一般兄弟情得以昇華。

摩根費曼驚喜客串

莎瑪希恩飾演索妮亞更是搶鏡，表面上「大癲大肺」且霸氣外露，絕不介意在公眾場合跟拜斯分享她的性生活狀况，亦不吝嗇展示誘人身材，她跟達利根本就是天作之合，直至舊愛安東尼奧班達拉斯出現，夫妻關係終於暴露裂痕。她的歇斯底里演出，為全片營造不少喜劇效果，亦為Odd Couple題材注入全新化學作用。

至於全片最大亮點，可算是《擊情》金像男星摩根費曼（Morgan Freeman）驚喜客串，扮演拜斯繼父，身為保鑣界的傳奇人物，在繼子失意時伸手扶他一把，慈愛令人感動流涕，背後原來埋藏驚天秘密，導演在電影尾段突然扭橋，情况就似他在《非常盜》角色的結局，令人拍案。值得一提的是，《保鑣救殺手2》放映完畢還有彩蛋片段，且別提早離場，方可笑到最後。上映日期：6月17日