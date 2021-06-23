想拍花絮片賀劇集收視稱冠 馮盈盈唔介意被林夏薇糟質

【明報專訊】陳展鵬、林夏薇及馮盈盈前晚出席無綫劇《逆天奇案》慶功宴，監製劉家豪宣布大結局收視30.2（逾197萬人次收看），暫居2021年兩線劇集單集收視冠軍。林夏薇表示心情複雜，劇集受歡迎值得開心，但家中10歲愛犬「金豬」患了癌症，又收到在廈門家的13歲愛犬離世消息，令她連環受打擊，她眼濕濕說：「廈門隻狗陪了爸媽好耐，我都擔心父母情緒。這日我陪金豬做檢查，看看要否需要做手術，會盡力救牠，狗狗好似親人，牠們有事我都好傷心。」

陳展鵬目標年內出3首歌

陳展鵬開席前才匆匆趕到，他表示忙於拍邵氏劇和新歌宣傳，「做緊第一首歌宣傳，目標今年出3首歌」。提到日前父親節，他一日跑兩場跟爸爸和外父慶祝，「我負責安排，無法啦，個女太細未識為我慶祝，不過她有幫我按摩，又跟我玩煮飯仔，已經是最好禮物」。劇集於中港兩地有好口碑，有否帶挈內地工作？他稱暫時仍未通關，只能集中網上互動，希望疫情盡快過去。

馮盈盈開心劇集成績好，會研究跟陳展鵬和林夏薇拍花絮短片回饋觀眾，「我們的三角戀可以在網上玩互動，我不介意被林夏薇糟質」。她笑言悉心打扮「仙女」造型，希望甩掉被網民封的「妖精」稱號。有指無綫開拍選美劇，由她與陳自瑤主演？馮盈盈稱未收到通知，但期待合作，「我們之前合作不多，只是一齊參與《好聲好戲》配音，她無論配音和演戲都令人眼前一亮，我都想跟她學習」。

記者：鍾一虹