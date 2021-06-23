瞞陳卓賢進軍樂壇 盧慧敏無計劃跟男友合唱

【明報專訊】盧慧敏（Amy）與許廷鏗昨日出席口罩概念店活動，Amy透露正試音準備進軍樂壇，強調不是受男友陳卓賢（Ian）影響，是公司想她有不同發展。是否由男友擔任唱歌老師？她說：「不是，我會跟女老師學。」

Amy自爆男友仍未知道此事，應該看到報道才知道。怕不怕被Ian罵？她說：「不會，大家都是成年人，是驚喜。」又表示未有計劃和男友合唱，亦沒要求對方寫歌給她。Ian會否私下唱情歌送給她？Amy說：「我平時都有聽他的歌，不需要私有化，和大家一齊聽，在公在私，我都覺得他是一個好歌手，聲線好有辨識度，唱歌好好聽。」

承認未見家長

早前Ian生日，Amy因開工未能為男友慶祝，Ian公開表示未收到女友禮物，她說：「有，我送了很大的祝福，是買不到、無價的，當日已送了祝福，不想草率簡單，我們儀式感也不重，是順其自然的人。」問父親節可有到男友家中見家長？她表示沒有，還未見過家長，要待時機成熟。

許廷鏗密接job

許廷鏗表示離開舊唱片公司後，一直很努力密密接工作，本身是這個品牌口罩的用家，為日常和牙醫工作都會大批入貨，是於網上結緣促成今次合作。他透露正忙於為開騷排練，今次與組合per se合作，相信會擦出新花樣，十分期待。

記者：林祖傑

攝影：鍾偉茵

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