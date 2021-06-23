《老友記》占士泰拿患末期前列腺癌 疫情延誤診治良機 呼籲及早驗身

占士泰拿（左）曾在《老友記》扮演咖啡店經理，自認是人生最值得回味的時光。

【明報專訊】為慶祝經典美劇《老友記》面世25周年紀念而拍攝的特備節目《老友記：當我們又在一起》，上月已在影視串流平台HBO Max及HBO Go同步播出，劇中飾演咖啡店經理「Gunther」的59歲男星占士泰拿（James Michael Tyler），當日未有親自到場，原來他患上前列腺癌第4期，自知命不久矣，「我不想令大家失望，難道要我在節目中宣布，『噢！順便一提，Gunther患了癌症』嗎？」

占士泰拿在美劇《老友記》扮演咖啡店經理「Gunther」，多年來一直迷戀「Rachel」珍妮花安妮絲頓（Jennifer Aniston），角色深受粉絲歡迎。

電視台籌拍《老友記：當我們又在一起》期間，曾經邀請他亮相節目，最終僅透過視像會議軟件Zoom隔空登場，當時已有網民懷疑他缺席的原因，可能跟身體抱恙有關。

癌細胞擴散變癱瘓

當節目播出接近一個月後，占士泰拿日前接受NBC電視台晨間節目《Today show》訪問時，親自解開謎團：「我在2018年9月的例行身體檢查中，發現自己患了前列腺癌。」最初主診醫生對於他的病情猶抱樂觀態度，直至疫情爆發，他錯失診治時機，癌細胞急速變異，如今已擴散到骨頭和脊椎，導致下半身癱瘓，從電視片段可見，坐着輪椅的他，無法親自到場拍攝《老友記：當我們又在一起》，令他非常難過。

占士泰拿表示，拍攝《老友記》讓他度過了人生最值得回味的10年時光，因此當收到劇組邀請時，曾經考慮演出《老友記：當我們又在一起》，希望跟珍妮花安妮絲頓及「Ross」大衛舒威馬等舊拍檔一起慶祝，「如今我已是末期前列腺癌病人，最終都會被它擊敗」，說到激動處，忍不住留下眼淚，實在令人唏噓。

他在訪問中表示，期望透過分享自己的抗癌經歷，重新喚起世人對健康的關注，尤其是身體檢查的重要，「如果及早診斷，前列腺癌並不可怕，治癒機會亦相當高」。