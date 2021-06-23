【開箱】《羽毛球少年團》 趕上奧運熱潮的青春物語

【明報專訊】韓國SBS電視台新劇《羽毛球少年團》，講述在全羅南道海南郡的鄉村裏，一群年輕人夢想成為羽毛球界偶像的熱血故事。此劇巨星欠奉，由《愛的迫降》陳俊翔、《先熱情地打掃吧》孫相淵、《模範的士》崔顯旭及《山茶花開時》金康勳4名新秀演出，標榜年輕運動員追夢的熱誠，正好配合東京奧運即將開鑼的氣氛。香港觀眾可透過影視串流平台Netflix收看。

《羽毛球少年團》導演趙英光早前在記者會上表示，以運動為題材的韓劇很多，講述羽毛球則屬首次，又指體育劇集總會加插愛情與權力鬥爭情節，但《羽》劇只講運動精神，實屬難得。

鄉下球隊掙扎求存

故事由前羽毛球國家代表運動員尹賢宗（金相慶飾）帶着一對子女：尹海康（陳俊翔飾）及尹海仁（安世彬飾）在首爾生活開始。賢宗沒有固定工作，有時教闊太打球，或兼職比賽評判，根本無法支付子女在首爾昂貴的生活費。經朋友介紹到海南郡一間中學當羽毛球校隊教練，於是帶着子女搬到鄉下生活。

海康雖然不滿，仍配合父親安排，因他知道農村空氣清新，對患哮喘病的年幼胞妹海仁有益。一家三口抵達海南首日，海康帶着妹妹外出吃飯，卻找不到餐廳，幸好遇上面惡心善的婆婆（金美京飾）與「撞聾」伯伯（申哲振飾），獲招待回家吃飯，海康則幫助他們解決電視機開關問題，慢慢融入農村生活。

賢宗履新當日，即被中學校長叮囑，他必須與裴教練（申正根飾）攜手帶領羽毛球隊取勝，學校獲得經費，才可支付他的薪金。賢宗抵達羽毛球場，才知校隊只有3名成員，根本不夠人數參加比賽，加上經費問題，成員被迫遷出宿舍，賢宗只好帶他們回家暫住。

重拾羽毛球的初心

為了湊夠隊員，賢宗於是游說海康加入羽毛球隊，但他只想打棒球，一口拒絕。其實海康的羽毛球天分甚高，但他發現即使自己拿了6面金牌，也不及棒球員受歡迎，所於決定放棄。

校隊成員方允潭（孫相淵飾）、羅雨燦（崔顯旭飾）及李容太（金康勳飾）對羽毛球充滿熱情，允潭外形與實力兼備，擁有強勁的爆發力；雨燦性格溫和，是隊中的和事佬；容太比他倆年輕一歲，是隊中開心果。

賢宗為了參加蜜地瓜錦標賽，再次游說海康，只要他參加比賽並勝出，便會在家裝設Wi-Fi，愛玩手機的海康欣然答應。海康加入羽毛球隊後，與允潭等人建立感情，還認識了海南第一女子中學羽毛球隊成員韓世潤（李在仁飾）及李寒率（李智元飾），並跟擔任該球隊教練的母親羅英資（吳娜拉飾）團聚。

新劇至今播出7集，海康逐漸尋回對羽毛球的熱情，並與隊友建立奮鬥目標，跟父母的關係也更親近。不過海康年少氣盛，常與鄰校羽毛球員發生口角。吊兒郎當的賢宗亦慢慢被球員感化，開始拿出國家代表隊的真功夫，決心助球員取勝。

收視難敵《奇蹟拍檔》

《羽毛球少年團》穿插鄉村生活故事，在平淡中見感動，例如海仁在家哮喘病發，身邊只有允潭、雨燦及容太，他們等不及救護車，輪流抱着海仁跑到巿中心醫院，令人血脈沸騰；參加國際賽事的世潤因為壓力太大而深感不安，幸獲海康等人拍片支持，令她順利贏得比賽，同樣激動人心。

劇中出現大量打羽毛球場面，導演偶然利用漫畫效果，處理球員扣殺或飛身「救波」場面，加強視覺效果，配合青春氣息。演員方面，4位年輕主角表現自然，可惜知名度不高，略嫌欠缺壓場感。

談到體育題材，去年播畢SBS劇集《奇蹟拍檔》，多得南宮民當主角，加強劇集的可觀性和話題度，結局收視高達19.1%，令人刮目相看。《羽毛球少年團》雖然卡士欠奉，收視難以相提並論，由首集5.7%到前晚播出第7集，最高收視5.9%，未算理想但至少比同時段播放的《某一天滅亡來到我家門前》多出一倍。