72年廣播情未了 榮休Uncle Ray想再開咪

【明報專訊】原名Ray Cordeiro(郭利民)的殿堂級唱片騎師Uncle Ray,貢獻廣播界72年,陪伴不少香港人成長;歷年來接受過Uncle Ray訪問的歌手數之不盡,當中包括披頭四(The Beatles)、艾頓莊(Elton John)等。除見證樂壇近一世紀的轉變及興衰,還獲2000年健力士「全世界持續主持電台節目最長久的唱片騎師」榮譽。與音樂結下不解之緣的Uncle Ray,兩年前決定將人生中見識過的精彩豐盛人和事,記錄在自傳中,讓大家更了解這名「廣播巨人」的音樂世界。

96歲Uncle Ray今年5月榮休,為香港電台第三台主持超過40年長壽節目《All The Way With Ray》的最後一夜,揀選經典老歌《Time To Say Goodbye》,正式道別。

1949年加盟麗的呼聲 由撰稿開始

榮休後的Uncle Ray優游自在,生活上沒多大轉變,依舊堅持「食得、瞓得、玩得」就是他的開心之源。習慣以前日日返直播室,退休後的他有閃過再開咪想法,他輕哼已故爵士女歌手Ella Fitzgerald所唱的《You Keep Coming Back Like A Song》,歌詞是Uncle Ray現時的心情寫照,他多年前接受過心臟手術,加上年紀大引致血壓有問題,聽從契仔Andy和醫生勸告,所以退下來。入行前曾在銀行工作的Uncle Ray已熱愛音樂,加盟麗的呼聲後,便想以此為終生職業,不想轉工。Uncle Ray憶起在1949年加入麗的呼聲,當時沒有任何播音知識及經驗,職位是撰稿員,責任卻等同節目監製,需要編定節目歌單和資料內容。他說:「以前我完全沒有機會開咪。每日工作就是做節目前,翻查一疊厚厚的外國歌曲目錄,找定很多資料,又要留意外國新聞,然後交給廣播員讀出,再經幕後技術員播歌,跟現代DJ一入直播室就直接開咪說話的做法很不同。」

喜愛夜蒲 茶舞派對鼻祖

經驗豐富的Uncle Ray猶如音樂百科辭典,將古今中外歌手和歌曲資料都記入腦,但也曾出錯,例如講錯歌曲年分,一般都屬小問題。談及DJ生涯的難忘事,其中之一是1970年他帶領Irene Ryder、Joe Junior、Michael Remedios等歌手,代表香港出席日本大阪萬國博覽會交流音樂。Uncle Ray親自聯絡琴行贊助,再組織樂隊班底,當年鄭中基父親鄭東漢也是其中一員,也是現場唯一有樂隊演奏的代表團。他們逗留當地近一個月,每次演出都大受歡迎且最多人捧場,Uncle Ray自覺當時似明星一樣。

年輕時的Uncle Ray很貪玩,自爆有段時間收工後常與沈殿霞(肥肥)和鄧光榮去夜總會蒲,Uncle Ray被契仔Andy形容是爛玩的oldest teenager。1960年代年輕人流行跳茶舞,Uncle Ray把握時機策劃茶舞派對,堪稱茶舞鼻祖,「做DJ之外亦喜歡唱歌跳舞,每個周末下午,我租了當年重慶大廈一間夜總會的舞廳搞茶舞派對。安排樂手現場伴奏,又有歌手演唱,每位入場費收$3至$3.5,好好玩。當時我還成立自己fan club,每月親自設計會訊,海報上的圖畫都是我親手畫」。Uncle Ray沒正面談舞技如何,笑笑口答最識跳rock and roll。

想辦Big Band Show

活了近一世紀的Uncle Ray自言,「I am a very very lucky man(我是非常幸運的人)」。擁有快樂的人生,在事業、家庭、愛情、際遇各方面也沒太大遺憾,唯獨他感嘆沒機會親身訪問「貓王」皮禮士利(Elvis Presley)和米高積遜(Michael Jackson)兩代樂壇傳奇人物。他慶幸因DJ工作認識很多志同道合的朋友,包括米高積遜的音樂監製Quincy Jones,對方當年帶女友一齊來港,大家對音樂喜好相近,所以很投緣,結果成為好友。

Uncle Ray歷年與音樂為伴,視之為最好朋友,大樂隊音樂(Big Band Music)對Uncle Ray影響至深,做過鼓手的他對夾band更念念不忘,所以一講「鼓」特別興奮,透露完成自傳後有另一心願,「我想搞一次約有10至20名樂手規模的Big Band Show。要找有經驗的樂隊領班去召集樂手組班,香港都有Big Band,但樂手多是外籍人士,都是玩英文歌為主。之前有菲律賓樂手曾找我想搞一個Big Band Show當是我的closing farewell,現仍在傾,我當然希望不久將來可以成事」。

