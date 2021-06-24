老公兩女見證 林嘉欣法國領事官邸受勳

【明報專訊】林嘉欣擔任法國五月藝術節大使（Le French May）已踏入第八個年頭，過往每年都赴法國，與當地來自不同界別的藝術家交流，即使近年因疫情只能留港，她依然積極推廣法國藝術文化。她最近獲法國政府頒授「藝術與文學勳章」，表揚她多年來推動當地藝術。日前她在丈夫袁劍偉及兩名女兒陪同下，到法國駐港領事官邸受勳。

林嘉欣分別以法語及廣東話致辭，以法語致辭時她感謝法國文化部及French May團隊讓她能認識到不少世界頂尖藝術家、舞蹈家和音樂家，又多謝家人和朋友的支持。她說：「過去兩年，這個世界經歷了很大的變遷，令很多人的生活產生極大變化，很不幸，這都是壞的變化。不過，我相信壞的時刻終會過去，希望在不久的將來，藝術可以重新出發，再次啟發我們對生命的熱情，尋找生命的重心。」她會教導女兒努力追尋夢想，她也一直以身作則。

林嘉欣笑言去年4月收到授勳通知時，以為被整蠱，因信件是由加拿大政府發出，她問丈夫：「係咪呃人㗎？疫情仲有呢啲騙案？」後來知道因她在加拿大出世，法國要認證其國籍，所以由加拿大寄出信件。授勳當日，林嘉欣安排兩名女兒協助法國領事。她說：「兩個囡囡負責托住個放有勳章的枕頭仔行出來，之前在屋企綵排過，但枕頭大好多，來到領事館綵排多一次。」她為今次授勳，特別帶女兒買新裙，因她們平時好似野人般通山跑，衫都穿窿。

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