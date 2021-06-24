藝術家改地鐵站名賀72歲生日 莎姐批評梅姨演技登熱搜

【明報專訊】本月22日是兩屆金像影后梅麗史翠普（Meryl Streep）的72歲生日，有藝術家改掉紐約地鐵站及街道名稱祝賀對方；另一方面，正宣傳自傳的《本能》莎朗史東（Sharon Stone），受訪期間炮轟荷李活太神化梅姨，認為跟她同樣有才華的女演員其實很多；這段莎姐評論梅姨的訪問登上了社交網熱搜，更被不少網民瘋傳。

21次獲奧斯卡提名，並先後奪3獎的梅麗史翠普，本月22日72歲生辰，藝術家艾恩韋遜（Adrian Wilson）及佈景設計師麥鄧肯（Matt Duncan）特別把紐約市72街（72 Street）地鐵站稍微調整變成72史翠普街（72 Streep），藉此向這名備受好評的女演員祝壽。據悉地鐵站改字出自二人手筆，但社交網上把西72街（W 72 Street）改成西72史翠普街（W 72 Streep）的照片，則是由電腦改圖而成。艾恩韋遜已非首次以這方式向名人致敬，已故男歌手Prince、騷靈天后Aretha Franklin、自由派大法官金斯伯格（Ruth Bader Ginsburg）也曾受此禮遇。

自詡演奸角比梅姨出色

梅麗史翠普在演藝界受歡迎，但並非每個人都同意她成就非凡，現年63歲的莎朗史東最近宣傳回憶錄《The Beauty of Living Twice》接受傳媒訪問，回憶錄中她提及荷李活女星競逐演出機會，記者隨即問莎姐：「當你終於開始與梅麗史翠普工作……」記者還未說完，莎姐已打斷對方：「你的說法是這樣的『我終於開始與梅麗史翠普工作。』而不是說『梅麗終於開始與莎朗史東合作。』或我們終於一起工作，這就是她所建立的『所有人都希望與梅麗合作』。」之後莎姐續說：「這行業好像令到我們必須欣賞或嫉妒梅麗，每個人都必須與她競爭。我想她人很好，也是出色的女演員；但老實說有其他女演員跟她同樣出色。」

莎姐之後列出跟梅姨同樣出色的演員，「維奧拉戴維絲（Viola Davis）就是跟梅麗史翠普一樣的演員，還有愛瑪湯遜（Emma Thompson）、茱迪戴維斯（Judy Davis）、奧莉菲亞高文（Olivia Colman）、琦溫絲莉（Kate Winslet）……但當你一說到梅麗史翠普，所有人都跌到地上去」。莎姐還自詡演奸角，梅姨比不上她，「梅麗在《本能》和《賭城風雲》都不會演得好，我會較好，我知道，她也知道。但我們都習慣了只有梅麗很出色，所以當你談及她時，（彷彿）我能與她合作必定感到非常完美」。

莎姐的訪問前日登上了社交網的熱搜，在社交網並不活躍的梅麗史翠普暫未有任何回應。