【開箱】《終末的女武神》 超乎想像極限的人神大戰

【明報專訊】日本大熱動畫《咒術迴戰》本月初在影視串流平台Netflix及hmvod同步上架，迅即掀起煲劇熱潮，直至另一漫改作品《終末的女武神》月中登場，形勢頓時逆轉，輕易把《咒術迴戰》逼落Netflix香港收視排行榜第2位，全因《終末的女武神》劇情超乎想像，有誰估到《三國演義》呂布穿越時空大戰「雷神」索爾？瘋狂程度媲美《真‧三國無双》​聯乘《雷神奇俠》！

漫畫多人追捧 首季12集

日本漫畫《終末的女武神》自2018年連載至今，深受漫畫迷追捧，單行本發行量超過500萬冊，因此當去年12月宣布開拍動畫版後，粉絲哪有不興奮之理？苦候半年終於等到本月17日在Netflix上架，當然要先睹為快。

《終末的女武神》第一季共分12集，故事講述人類不斷破壞環境，結果惹怒天界眾神，在千年一度的人類存亡會議上，幾乎一致通過滅絕人類的決定，唯獨十三女武神之首布倫希爾德反對，她按照天界律例，建議舉辦一場人神大戰，雙方各自選出13名最強戰士，以武力分勝負，只要人類最先取得7勝，便可活多千年，直至下次會議為止。

由於篇幅所限，首季動畫劇情只涉及頭3場比武，並以「戰神」呂布大戰「雷神」索爾揭開序幕，前者造型跟《真‧三國無双》​古天樂完全相反，赤裸上身展示澎湃肌肉；後者的戰鎚比人還高，《雷神奇俠》亦得相形見絀。經過連番惡鬥，最終呂布陣亡，但贏得索爾尊重，甚至發出相逢恨晚之嘆。

統領宇宙的宙斯看得技癢，決定提前出征，迎戰第2回合的人類始祖阿當。根據《聖經》記載，阿當絕非武將，《終末的女武神》卻大膽創造一個擅於複製對手必殺技的異能人，可惜最後仍不敵「宇宙最強」宙斯，令人類哀鴻遍野。

反而在日本戰國時代以屢戰屢敗聞名的傳奇劍客佐佐木小次郎，爆冷勝過「海神」波賽頓，總算為人類扳回一仗。值得一提的是，動畫除了充滿血腥暴力的打鬥場面外，更多的是人神雙方的回憶片段，藉此介紹他們的背景和心路歷程，令角色變得更富立體感，但亦有評論認為，這些文場窒礙了比武的連貫性和刺激度，優或劣見仁見智。

原作者創作力豐富

《終末的女武神》漫畫仍在連載中，目前故事講到第6場戰鬥，由釋迦牟尼代表人類對決七福神合體「零福」，前者以美男子造型登場，對於這種顛覆傳統的改動，粉絲已經見怪不怪，更是讚不絕口，且看在第2季動畫上，佛祖如何大開殺戒。

另一方面，最後一集亦預告第4場比鬥陣容，是英國史上最惡名昭彰的連環殺手「開膛手傑克」，他將硬碰「戰神」海格力斯，在原著漫畫裏，這場戰役極具爭議，令人相當期待。緊隨而來第5場大戰，輪到日本相撲史上最強力士雷電為右衛門硬碰印度「毁滅之神」濕婆，就算未知賽果，單看雙方陣營，足已令人拍案，原作者梅村真也的創作力量同幻想，何止嚇人一跳？