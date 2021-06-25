港版《大叔的愛》秋季登陸日本播映 呂爵安盧瀚霆衝出香港拓國際市場

有網民睇好黃德斌憑大叔一角在日本爆紅。

【明報專訊】男團MIRROR人氣持續強勁，成員呂爵安（Edan）、盧瀚霆（Anson Lo）聯同黃德斌主演的港版《大叔的愛》將於下周一（28日）播出，昨日有消息指該劇將於秋天在日本3個頻道播映，鏡紛知道後相當興奮，預祝MIRROR紅到日本，踏出成為「亞洲第一」的第一步，希望日本人鍾意Edan及Anson Lo的演出。劇集監製盧思麟有信心日本觀眾會鍾意港版《大叔的愛》，希望到時疫情穩定，ViuTV會安排拉大隊到日本宣傳。

娛樂組

ViuTV早前向日本朝日電視台購入大受觀迎的同志劇《大叔的愛》​版權，開拍港版《大叔的愛》，由黃德斌、MIRROR成員Edan及Anson Lo等主演，劇集下周一晚首播。

據日本傳媒Modelpress報道，港版《大叔的愛》將在今年秋天登陸影視串流平台TELASA、朝日電視動畫頻道及CS朝日電視台頻道播放；黃德斌、Edan及Anson Lo屆時大有機會藉此成功開拓日本市場。

消息傳出後，鏡粉非常開心，紛紛表示MIRROR衝出香港好勁，開拓日本市場。預祝他們踏出成為『亞洲第一」的第一步，希望日本人會鍾意Edan與Anson Lo；有網民稱演大叔的黃德斌也有可能爆紅。

監製盼拉大隊日本宣傳

港版《大叔的愛》監製盧思麟接受《明報》訪問，他說：「今次ViuTV向日本朝日電視台《大叔的愛》版權拍攝，相信對日本方面是幾鼓舞的消息。港版除了保持原版的味道外，亦加入不少香港元素，包括在香港取景，以及演員的演繹方法，應該會讓日本觀眾感到熟識又有新鮮感。」

他透露之前日本拍電影版《大叔的愛》也有來港取景，應該是對香港這個地方有感覺，所以有信心日本觀眾會鍾意。至於屆時會否拉大隊到日本宣傳？盧思麟說：「想，看ViuTV安排，希望到時疫情穩定。」

花姐稱姜濤不重名利

MIRROR早前完成Star Hall演唱會後，經理人花姐（黃慧君）在社交平台寫下她眼中MIRROR 12子的感覺，壓軸出場的是「人氣王」姜濤。

花姐表示其眼中的姜濤是個不重名利，只求將演出做到最好的外星人，為了演唱會上的單獨表演環節，姜濤竟然早在一年前就提出要開始排舞，嚇到她O嘴。花姐稱姜濤個人好簡單，只想做一個「認真嘅表演者」。