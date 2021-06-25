入稟廢除監護權 新歡舊愛齊聲援 Britney Spears自比性奴被禁生育

【明報專訊】現年39歲的美國樂壇天后Britney Spears為了財產監護權問題，跟父親Jamie糾纏多年，前日在洛杉磯法院的聽證會上，她透過視像會議方式發表長達20分鐘的供辭，狠批其父自2008年起，嚴密操控她的生活和工作，「感覺就似性奴一樣」；為了阻止她結婚生子，更強迫她安裝子宮環，「我每日都以淚洗面」。大批歌迷在法院門外聲援，她的男友Sam Asghari及舊愛Justin Timberlake亦分別透過社交媒體表示支持。

2007年Britney因精神崩潰而需接受治療，翌年法庭頒令其父Jamie負責處理她的財務及健康等問題，歌迷懷疑此舉是其父母的陰謀，於是在網上發起「釋放Britney」運動。為了重獲自由，Britney入稟法院要求解除監護權，前日首度隔空作供，更因情緒激動而愈說愈急，至少兩度遭法官叫停，示意她要好好說話。

年中無休工作似性奴

Britney開始作供即表示「過去兩年發生很多事情，我有很多話要說」，並以2018年舉行歐美巡迴演唱會為起點，憶述經理人恐嚇她「如果不唱的話，就會捱告」，事實卻是她在2013至17年間，已在拉斯維加斯舉行長達4年的駐場表演，自覺需要休息的她，經理人卻要求她在2019年再於「賭城」開騷，最後以精神崩潰為由取消演出。

Britney狠批其父Jamie是個控制狂，「他以操縱和傷害自己的女兒為樂」，不單視她為搖錢樹，強迫她每星期7日、每日10小時無間斷工作，「讓我感覺自己像個性奴」，並派遣保鑣及醫護人員全天候監視她，又沒收她的現金、信用卡、手提電話甚至護照，令她完全喪失人身自由，「我不快樂，所以失眠、憤怒、瘋狂、抑鬱，而且每日以淚洗面」。

Britney跟前夫奇雲（Kevin Federline）育有兩兒，Sean現年15歲，Jayden則14歲，但撫養權歸前夫所有。她希望再婚，能為男友Sam生兒育女，可惜她沒有這個基本權利，「我身體內有個子宮環，他們不准我懷孕，就連睇醫生的權利都沒有」。

除了請求法官解除監護權外，Britney更希望其父及經理人入獄。當她完成作供後，Jamie的代表律師發表簡短聲明：「為女兒承受這麼大的痛苦感到抱歉，我愛她也掛念她。」

Justin瑪麗嘉兒打氣

聽證會結束後，不少藝人透過社交媒體留言支持Britney，男友Sam穿著印有「釋放Britney」字樣的T恤拍照，曾跟她拍拖3年的已婚男歌手Justin Timberlake亦撰文力撐：「無論我倆的過去怎麼樣，大家都一定要支持她，所有女性都應該擁有控制自己身體的權利。

除了Britney的新歡和舊愛，樂壇天后瑪麗嘉兒（Mariah Carey）、《索女．喪屍．機關槍》女星露絲麥高雲​（Rose McGowan）及真人騷女星Khloe Kardashian等，都在社交媒體留言力撐。