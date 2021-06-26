難忘梁潔華臨終前說「唔想死」 黃日華願減壽20年換回愛妻

米雪在節目中大談養生及養心之道，她認為健康、開心、財政穩定及朋友是單身四大重要元素。

【明報專訊】黃日華與太太梁潔華相愛逾40年，去年5月梁潔華病逝，黃日華痛失愛侶，心情悲痛。經過一年時間，黃日華在女兒黃芷晴及好友陪伴下已逐步走出陰霾。他近日接受黎芷珊主持的無綫新節目《單對單》訪問，重遊昔日與梁潔華經常去的九龍城，勾起不少夫妻間的開心回憶。黃日華提到難忘太太臨終前痛苦說「我唔想死」，他心痛數度哽咽，表示曾念經希望太太好番，他短20年命都無所謂。

黎芷珊主持一連4集的全新療癒系訪談節目《單對單》於今晚首播，為了帶出「單身也可積極自強，活出精彩豐盛人生」主題，每集嘉賓也是單身族；首集請來黃日華及米雪，他們分別帶黎芷珊重遊出生地九龍城及慢跑，與觀眾分享生活日常，以及單身如何也可活得自在。

重遊九龍城憶開心事

黃日華太太梁潔華去年5月病逝，黃日華在節目中披露失去愛妻後的感受及痛苦，並如何藉好友與女兒芷晴的支持，重拾生活正軌。黃日華向黎芷珊透露之前與太太在九龍城留下不少回憶及足迹，縱然昔日快樂時光已無法重現，但重遊舊地會盡量回想開心事，他說：「一定要懂得放下，要接受事實！」

慢慢適應另一種生活

他坦言失去梁潔華後，人生經歷重大轉變：「之前我是24小時照顧她，她突然走了，我做人好似沒有了目標，不知今日要做什麼，好似剩下好多時間，因為最想照顧的人已經不在。見到張牀會想起她、見到衣櫃的衫、相片又想起她，心情是不受控制，好down。」黃日華表示難忘太太臨終前痛苦表示「我唔想死」，他提到當時看着太太意志力逐漸消失時，數度哽咽說：「我見到真的好心痛，我成日念經時都講，你畀她好番吖，我短10年命、20年命都無所謂。」太太離世後，當他一覺醒來，發現已沒有人睡在身旁，他真正意識到愛妻已不在身邊，並慢慢開始適應另一種生活。

米雪：感覺尹佬常伴左右

米雪男友尹志強（尹佬）於2010年離世，她分享與尹佬昔日點滴，包括他們非一般的獨特相處方式，對方對自己種種正面影響，更回應與尹佬「冥婚」傳聞。她憶述男友最後一段抗癌路依然十分開朗：「如果人生只有500日，與其愁眉苦面，不如樂觀積極面對。」她表示感覺男友仍常伴左右：「即使人不在，但精神還在。」

談單身四大重要元素

米雪大談養生及養心之道，喜愛慢跑鍛煉體魄的她，認為健康、開心、財政穩定及朋友，是單身四大重要元素。她笑言已與數名好友到律師樓簽訂類似信託契約的文件，以便日後可互相幫忙處理財務：「一個人年紀大、無兒無女無親人，病起上嚟點處理呢？入醫院都要有人找數㗎。」

黎芷珊：搵夠嘉賓會添食

黎芷珊接受《明報》訪問，透露4集節目嘉賓都是她邀請，除黃日華與米雪外，還有胡定欣、黎瑞恩、江欣燕、江美儀、陳秀珠及高海寧。做4集因之後有3星期奧運節目，會否添食看是否搵夠嘉賓。

提到黃日華憶起太太傷感哽咽，她說是傾談間華哥一時感觸。她稱今次節目形式不會坐定定訪問，會跟嘉賓往平時去的地方及會做的事，因為節目講單身。

娛樂組