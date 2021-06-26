𧨾番老婆和好如初 陳柏宇自誇控制情緒叻到「成仙」

【明報專訊】陳柏宇（Jason）前晚現身西九戲曲中心，為歌迷解說全新專輯《53FPS》的創作概念，並即場獻唱3首歌及播放為是次活動剪輯的《53FPS》MV微電影。活動上陳柏宇獲派成績表，他自2006年出道至今，其歌曲在音樂平台MOOV的點聽率突破2900萬次。他說：「不知這數字算多或少，但證明歌曲有人聽，是非常大的鼓勵。」

預告今年開演唱會

陳柏宇前晚與歌迷互動，他開心又緊張，「好耐無跟歌迷近距離接觸，要慢慢習慣，因本身一上台就緊張」。他透露今年舉行演唱會，但場地和日期仍未定。

談到日前他與太太符曉薇在社交平台耍花槍，後者發文呻被老公激親好委屈，要離家出走；陳柏宇隨即寫悔過書公開向太太道歉，惹網民熱議。問現時跟太太的感情如何？ 他說：「非常好，她經常有問題就呻，大家將事情看得太嚴重，別人怎樣解讀我控制不了，亦不會因此不分享我的生活。其實我和太太很少鬧交，拍拖至今10年，印象中像今次那麼激只得4次。通常我會𧨾番佢，這是我角色，總有一方要主動提出和解，但不等於我有問題。」他認叻說現在懂得控制情緒，太太發脾氣時，自己寧願忍氣被鬧，待太太冷靜下來才傾。已到了很高層次？他笑稱已「成仙」。

記者：柯美