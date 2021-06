《尚氣》最新預告片曝光 陳法拉角色揭盅 演梁朝偉老婆

【明報專訊】Marvel首部華人超級英雄片《尚氣與十環幫傳奇》(Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings)將於9月上映,最新預告片昨日曝光。有別於上一輯預告,今輯集中在飾演尚氣父親「文武」的梁朝偉身上;梁朝偉除了大晒流利英語旁白外,亦有多場動作戲,更首次見他戴上十環的造型。楊紫瓊和陳法拉也首次在預告片中出現,原來陳法拉是飾演尚氣的母親,即是文武的妻子。

電影《尚氣與十環幫傳奇》故事講述加拿大籍華裔男星劉思慕飾演主角「尚氣」,從小精通武術,被梁朝偉(偉仔)飾演掌管十環幫的父親「文武」訓練成超級高手,但長大後不想跟父親同流合污,更拒絕來往,直至他為了阻止邪惡勢力蔓延,才決定重返舊地,意外揭開十環幫的秘密,以及面對父子錯綜複雜的關係。

偉仔動作戲連場 十環戰尚氣

偉仔片中動作戲連場,在最新的預告片中,他雙手的十環正是殺敵武器,他霸氣警告兒子尚氣:「注意對我說話的態度。」其中一幕與尚氣對決配以特技效果,甚有氣勢;陳法拉在首條預告片未有出現,當時她笑言:「我躲起來了。」她飾演的角色引起網民猜測。今次預告片終於見到陳法拉,原來她飾演尚氣的母親,即是文武的老婆。她昨日在社交平台上載預告片及透露電影上映日期。

遇疫情山火 曾停工5個月

《尚氣與十環幫傳奇》去年2月在澳洲悉尼及新西蘭展開拍攝,因遇上全球爆發疫情和澳洲山火,電影於3月被迫停工,當時戲迷擔心電影如何埋尾,以及能否順利拍竣;直至8月初,電影終於在澳洲復工,接着移師美國三藩市拍攝,最終順利完成。

記者:柯美

