衛蘭再衝出國際 伙丹麥音樂人Lukas Graham合唱新歌

【明報專訊】衛蘭繼早前被音樂串流平台Spotify選為香港區的女歌手代表，登上紐約時代廣場的大型廣告牌後，她再衝出國際，跟曾獲格林美獎提名的丹麥著名音樂人Lukas Graham合唱歌曲《Happy For You》。

衛蘭參與監製設計和音

衛蘭與Lukas Graham早前已透過Share That Love慈善活動合作，今次Lukas Graham推出新作品《Happy For You》，在亞洲區邀請3名欣賞的歌手參與，衛蘭是其中一人。衛蘭得知消息後好興奮，抽時間錄demo給Lukas Graham，對方與製作團隊聽後決定合作。衛蘭很重視這次跨國合作，除請Edward Chan擔任監製，自己亦參與監製工作及設計和音。經過多次修改後，將成品交給Lukas Graham，對方十分滿意。衛蘭表示跟Lukas Graham合作十分榮幸，對方有非常獨特的男聲。

衛蘭覺得這首歌配上廣東歌詞後，為歌曲注入了另一個新生命，希望樂隊和樂迷會喜歡。Lukas Graham亦高興再與衛蘭合作，認為衛蘭的聲線十分適合這首新歌，很期待可以盡快親身來香港，與衛蘭一起在舞台上演繹這首歌。

娛樂組