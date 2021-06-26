《假面之夜》續伙拍長澤正美查案 木村拓哉新戲跳辣身舞

木村拓哉在片中上演辣身舞，以配合除夕派對故事，從女伴的身形及打扮，有指可能是中村杏（圓圖）。

木村拓哉在預告片段中最初是長毛造型，要在酒店當臥底後被迫剪髮。

【明報專訊】日本「萬人迷」木村拓哉與《信用欺詐師》長澤正美合演的電影《假面酒店》，改編自東野圭吾推理小說，2019年上映時叫好叫座，續集《假面之夜》定於今年9月17日上映。昨日公開最新預告片段，當中有木村大跳辣身舞的場面。

文：蘇珮欣

《假面之夜》昨日公開長1分30秒最新預告片段，講述警方收到暱名告密信，聲稱幾天前發生的謀殺案兇手會在東京著名酒店舉行的除夕派對上出現，於是警方派遣刑警木村到酒店，化身職員做臥底緝兇。身為酒店最佳員工的長澤正美，負責看管木村的工作表現，並協助他查案。

留有一頭長髮的木村，甫抵達酒店就被要求到酒店員工專用的髮型屋「削髮」，還被長澤正美指摘他肆意闖進客人房間。預告還公開木村跳辣身舞的場面，與他共舞的女生雖然沒有正面樣，但估計可能是《摘星廚神》中村杏。

串星造型曝光

預告片段還公開10多名串星的造型，包括《律政英雄》勝村政信、《摘星廚神》澤村一樹與中村杏、《夢想飛行Good Luck》石黑賢、《協奏曲》木村佳乃、《MIU404》麻生久美子、《金裝律師2》博多華丸、《深夜食堂》高岡早紀，以及上集有份演出的《魯邦的女兒》渡部篤郎、《律政英雄》小日向文世及《沉睡的森林》石橋凌，陣容鼎盛。

另外有日媒報道，正忙於接拍英語劇《The Swarm》的木村，預計明年會再拍日劇，為朝日電視台主演4月播出的新劇。有指電視台原構思開拍《BG貼身保鑣》第3季，但木村對於演出第3季表示「想等一下」，希望先拍攝新題材作品。