【開箱】琦溫絲莉望拍《東城夢魘2》 編劇等待靈感

【明報專訊】現年45歲金像影后琦溫絲莉（Kate Winslet）主演的迷你劇《東城夢魘》（Mare of Easttown），上月30日在美國HBO Max（香港HBO Go）播出第7集結局，結果造成網絡塞車，一度停機，串流平台HBO Max播出首24小時錄得逾300萬觀衆收看，破了該台的劇集紀錄，除了最後揭盅的真兇叫觀衆意外而引發討論外，到底會否開拍續集，也備受矚目。

粉絲到拍攝場地擾民

《東城夢魘》只有短短7集，講述賓夕法尼亞州小鎮東城，一年前發生少女失蹤案件，至今無法破案，卻再有年輕單親媽媽赤裸伏屍河邊。負責兩宗案件的女警Mare（琦溫絲莉飾），面對兒子Kevin自縊無法釋懷，更要為孫兒Drew的撫養權問題跟Kevin的前度女友Carrie對簿公堂。全劇就是圍繞Mare喪子之痛及兩宗案件的破案過程。

劇中的東城其實是在賓夕法尼亞州的沃靈福德（Wallingford）取景，不過結局播完，觀衆似乎非常不捨，當地警方日前在社交網貼出《東城夢魘》的海報，並發聲明承認該劇在沃靈福德拍攝，不過警告粉絲為了查探琦溫絲莉飾演的Mare到底在哪房子居住、而騷擾當地居民生活的行徑必須停止，並稱已張貼告示，若再犯擅闖民居、堵塞交通、破壞安寧等行為，將不再姑息及不會預先警告，將立即採取行動。

《東城夢魘》受歡迎可說有點意料之外，結局揭曉真正兇手，固然引人入勝，但全劇調子灰沉，琦溫絲莉更幾乎從頭到尾都是蓬頭垢面的師奶造型，讓這部以人物角色為主導的劇集，帶來揮之不去的悲情。

此劇有幾點值得細味；多個角色受毒癮酒癮所苦，逃不出困局：Kevin、Carrie、Mare好友Lori的叔仔Billy、失蹤了的少女Katie、Mare好友Beth的弟弟Freddie，似乎是這小鎮居民的宿命，但他們身邊的人沒有放棄過。譬如Katie染惡習，更援交揾錢，終於被變態狂徒綁架私藏店內，其母Dawn即使身患惡疾，依然不離不棄，用盡每個方法喚醒大衆幫她尋女，甚至刁難Mare。Beth為了弟弟賠上婚姻，卻對難捨毒海的Freddie照顧有加。另一特點是每個媽媽都獨自承受苦痛，Mare如是，其母Helen亦然，嫁給患有抑鬱症的丈夫，互相折磨，也令Mare童年受苦。Lori亦如是，丈夫出軌，還遺下衆多手尾，連累Lori最疼愛的兒子，除了含淚承擔，不知道還可怎樣，所以她即使很氣Mare尋真相的「多事」，最後還是倒到老友懷中痛哭一場。片中的失蹤少女Katie和Missy，與單親媽媽Erin被殺，原是兩宗案件，3名少女卻都曾為了金錢而參與援交，前兩者為了毒品，Erin則為了身有殘障的年幼兒子，Mare感同身受，因而特別同情Erin。

訪心理治療師為結局定調

《東城夢魘》編劇畢恩祖斯比（Brad Ingelsby）拍過賓艾費力（Ben Affleck）主演的電影《球轉人生》（The Way Back），《東》劇7集劇本，全由他執筆。畢恩祖斯比最近撰文談及怎樣寫此劇，稱只要先想好開頭及結局，中間情節都變成遊戲實驗。他指Mare是個不討好的角色，粗魯、頑固、情緒又變化無常，當然兒子Kevin生前為毒癮及情緒病所苦，最終走上絕路，加劇了Mare的罪疚感。有一幕她逮捕懷疑殺害Erin的Brianna後，後者雖極力申辯仍不得要領，怒極罵Mare，「難怪你兒子會自殺」，一直強悍的Mare沒有辯駁，眼神只剩茫然，琦溫絲莉演來極佳。畢恩祖斯比表示家人自殺，會給親人帶來兩個死者，其一是人的離世，另一「死」是讓摯愛變得更好的希望隨肉身隕滅而消逝。寫此劇時他訪問了一名心理治療師，詢問應該怎樣療癒Mare的傷痛，那治療師說，讓她到訪兒子輕生的地方，這就是劇中的結局。

琦溫絲莉已表明有興趣再演Mare這角色，開到口想拍續集，但畢恩祖斯比稱仍在等待靈感到來，還說珠玉在前，要拍第2季必須要有更好的故事，而不是為拍而拍。