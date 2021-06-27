重提與陳雅倫緋聞 「溝女王」崔建邦感尷尬

【明報專訊】崔建邦、謝東閔、關嘉敏與吳業坤擔任節目《Mean Talk》嘉賓。崔建邦被追問獲封「溝女王」看法，以及過往8段緋聞的真偽，主持林盛斌抵死說：「陳雅倫我真係想知喎，呢個假㗎嘛？」令崔建邦相當尷尬。談及現任女友Jessica，崔建邦直認視對方為結婚對象，又暗示已為結婚做好準備，並說：「適當時機我會嚟㗎喇。」

崔建邦曾任PA，談到工作辛酸，包括硬食別人脾氣、任勞任怨，以及超長工時。他說因為有了相關經歷，才真正體悟到尊重別人的重要性，並說：「以前覺得自己是藝人，成日諗幾點收得工：『你哋快啲啦，我要趕去食飯呀。』但真正做幕後，就會想：『你（藝人）早收去食飯，我仲要返公司大把嘢做呀。』自此我學識尊重身邊工作人員好重要，專業都好重要，第一次有這個感覺，長遠來講對我是好事。」

吳業坤透露出道一段日子後，曾在公司遭化妝師白眼，他憶述：「當時要排隊化妝，我見有空位就坐落去，輪到我時，化妝師用一至兩秒掃一掃就話搞掂，我心諗係咪真㗎？但又唔敢問佢係咪已經化完。我不是要你化到我好靚仔，但這個感覺是不被尊重。」他事後只能自行默默補妝。

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