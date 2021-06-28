Edan擁周星馳喜劇節奏 吸引德斌大叔 美少男Anson Lo

【明報專訊】ViuTV向日本朝日電視台購入人氣同志劇《大叔的愛》​版權，開拍港版《大叔的愛》，故事及角色設定跟日劇相同，但日版僅7集，港版則有15集，情節鋪排及人物關係更豐富。

角色關係錯綜複雜

《大叔的愛》圍繞著呂爵安（Edan）飾演的地產公司職員「阿田」田一雄，雖然在公司營業額低，又欠異性緣，但先後吸引上司「KK」翟國強（黃德斌飾）及同事「阿牧」凌少牧（盧瀚霆飾），向他表白，展開「芳心」爭奪戰，發展男男三角關係。阿田一方面為自己的性取向煩惱，又被青梅竹馬的好友梓芊（徐㴓喬飾）暗戀；還有KK跟結婚30年的老婆「Francesca」慧珠（簡慕華飾）離婚，阿牧前男友則是地產公司主任「Darren」周政文（陳子豐飾），Francesca調查老公KK有神秘第三者期間，被地產公司年輕職員「Louis」呂俊霖（邱士縉飾）追求，眾人關係錯綜複雜。

保留原作經典場面

港版《大叔的愛》保留不少原作的經典場面，如阿田與KK在車廂意外一抱、阿田冲涼期間被阿牧衝入浴室強吻等。要保留日版精髓，又要注入地道感覺，給香港觀眾投入感，監製及編審盧思麟花了不少心思。盧思麟接受《明報》訪問時表示，日版有一種獨特味道，拍攝時加入香港元素，取景是一個重點，「好似在尖東的橋上搵到個位見到維多利亞港，又有大型屏幕、五光十色的背景，拍出一種香港式浪漫；還有在中環摩天輪下，香港有好多靚景。另一樣是有好多香港地道笑話，讓觀眾看得投入」。

演員的演繹方面，盧思麟說：「日劇演員講對白比較誇張，好大力，觀眾看日劇可能好受落，但換上香港演員要跟足這種演繹方法，會有點格格不入。廣東話說話方式不同，所以我同導演商量好耐，誇張鬼馬的演繹只放在Edan的阿田角色，其他演員用回港式演繹，不會失去原版精髓，香港觀眾會看得舒服，又有親切感。」

增加配角篇幅

日版主線落在男男戀的三角關係，港版集數比原作多一倍，盧思麟看日版發覺3名男主角以外的多個角色，其實可以更豐富，增加篇幅交代，「好似日版關於KK老婆Francesca與Louis的姊弟戀着墨不多，今次港版便寫他們如何走在一起，結局會點？又會寫Stanley（邱士縉）原本玩世不恭，但遇上簡慕華後有變化，開始知道什麼是愛，如何為簡慕華變得成熟，能否打動芳心，可以有好多創作空間，發展一條獨立感情線。還有練美娟演的阿田同事賴嘉雯（Carmen）、楊偉倫演的梓芊哥哥梓平，都是有功能的人物，將笑點放大，當他們拍拖時，給觀眾得意的感覺」。

監製讚Anson Lo快入戲

對3名男主角評價，盧思麟讚黃德斌是好有經驗的前輩演員：「一開始搵他，是捕捉他那種跟角色的反差，過往德斌很少演這種角色，最初用了一番時間說服他，他演繹時舉手投足充滿幽默感，對他評價好高。Edan給人傻更更的鄰家男孩感覺，很有喜劇天分。花姐（黃慧君）成日叫我唔好講Edan有種周星馳的特質，怕他會忘形，但他確實有那種喜劇節奏，是與生俱來、不是教出來的，今次有他演出，將成個劇昇華咗。Anson Lo（盧瀚霆）是感情豐富、多愁善感的男仔，劇中他有好多不開心及落淚戲，他完全做到及好快入戲，有時要叫他hold住，等我哋擺好機位及打燈。他外形屬於美少男，加上感情戲，為套劇加了分。」