時代變感慨創作路難行 杜琪峯勉勵新世代勿氣餒

【明報專訊】導演杜琪峯（杜Sir）、導演舒琪、ViuTV董事總經理魯庭暉昨日出席「第十五屆鮮浪潮國際短片節頒獎禮」，鮮浪潮發起人杜Sir答謝各界過去15年的支持，有感而發表示過去一年發生好多事，但參賽組別都能努力完成作品，好值得欣賞，並說：「這個境况，我不想講都要講，因為有切身感受，在未來日子裏，創作好艱苦。我思考了一年，都未落到筆寫下一部電影，但不要氣餒，時代轉變考驗緊我們，這些時間更要有信心和堅持，希望大家有同樣想法，努力向前，預祝得獎者成為下一個電影新導演，我不講太多了，免得講多錯多。」

ViuTV需求大量劇本

魯庭暉稱ViuTV片量需求大，歡迎創作人交劇本加入團隊，並說：「我們5年前只要兩部劇本，現在需要15至20部，大家搵工，快點傳劇本來。我見好多電影有人捧場，大家找到適合的機會，定有發展空間。」

魯庭暉被追問男子組合MIRROR明年攻紅館開騷的傳聞，他說：「這個還未確定。」至於開拍《全民造星IV》選拔女將詳情，他稱：「這些問阿花（黃慧君）。」

舒琪讚參賽者好積極

導演舒琪大讚今屆參賽者在技術、專業層面上均有提升，投入度強，並說：「過去一年疫情和社會氣氛影響，參賽者可透過作品表達自身、前景、對社會想法，睇到有積極性。」又表示不擔心年輕人的發展機會，舒琪說：「有部分新導演參加過呢個平台，業界對他們關注大了，令這平台沾到少少光。」

記者：鍾一虹

攝影：鍾偉茵