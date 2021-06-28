劉詩昆女兒上台為父母打氣 諸葛紫岐與夫共同擁有財產

【明報專訊】《中國女性百年風采音樂會暨圖片展》前晚於西九文化區戲曲中心舉行揭幕禮，國寶級鋼琴演奏家劉詩昆與太太孫穎，以鋼琴與琵琶合奏一曲《送我一枝玫瑰花》。他們的7個半月女兒劉蓓蓓（貝貝）亦有到場，還首次上台為父母表演打氣，成為全場最年幼的嘉賓，獲大會頒發感謝狀，孫穎說：「劉老師（劉詩昆）說他當年第一次上台是10歲，我是5歲，貝貝得7個月大就能上台，大大超越了父母。」

同場的諸葛紫岐，被問到丈夫薛嘉麟的卡拉OK連鎖店Neway生意，早前旗下的Neway Music遭香港卡拉歌曲版權聯盟有限公司入稟法院要求清盤，她稱沒有過問老公生意，並說：「大家都會感到不開心，因為疫情下也沒有辦法，希望盡快過去，多些人再去唱K。生意（Neway）一直都有繼續經營，只要顧客打一針疫苗，就可以免費唱K兩小時。我們好配合政府措施，生意都好了少少，希望政府多關注小生意基層。」

她透露最近投資健康有機食品生意，準備7月推出市場，暫時僅網上銷售試反應。諸葛紫岐沒正面回應丈夫有否經濟上支持她搞生意，僅說獲另一半支持，財產屬夫妻共同擁有，沒有分彼此。

記者：林蘊兒

攝影：劉永銳