【開箱】《Penthouse 3》 角色死過翻生 編劇「走火入魔」

嚴基俊（左）與金素妍（右）由首季演不倫男女，上季當上夫妻，今季變成為利益而扮恩愛的夫妻。

【明報專訊】韓國SBS電視台去年10月首播的劇集《The Penthouse》，講述躋身上流社會的女人，渴望進駐頂級豪宅，逐漸變成金錢及欲望的奴隸，由《太王四神記》李智雅、《愛上女主播》金素妍及《麵包王金卓求》柳真合演，《皇后的品格》導演朱東民與編劇金順玉聯手製作。首季播出後，角色之間爭權奪利、《被告人》嚴基俊的卑劣行為等，充滿戲劇效果，雖被評為「狗血劇」，觀眾卻看得咬牙切齒，叫好叫座。首季收視由最低6.7%，一路攀升至28.8%，並帶挈金素妍摘下百想藝術大獎視后寶座。今年初播出第2季，成績更勝首季，最高收視達29.2%。第3季本月4日首播，香港觀眾可透過「黃Viu」煲劇平台收看。

開首上演監獄風雲

《Penthouse 3》有別於首兩季，改為逢周五晚、每周播出一集，由以往每集1小時，增至約90分鐘，預計全季12集。演員方面，除原有班底外，《閣樓的OPPA》溫朱莞與《女神降臨》朴浩山新加盟，成為牽動今季劇情的重要角色。

上季尾聲講沈秀蓮（李智雅飾）一人分飾兩角，化身朱丹泰（嚴基俊飾）前妻和生意拍檔羅愛嬌，聯同吳允熙（柳真飾）及美國富商羅根（朴殷碩飾）接近朱丹泰，揭發其惡行。朱丹泰在首季誤將羅愛嬌認錯為沈秀蓮並殺害，第2季則殺害裴羅娜（金賢秀飾）後嫁禍給千瑞珍（金素妍飾）女兒夏恩星（崔藝彬飾）。首季殺害沈秀蓮親生女閔雪雅（趙秀敏飾）的吳允熙，協助沈秀蓮報仇後向警方自首。千瑞珍、夏允哲（尹鐘焄飾）、姜瑪莉（申恩慶飾）、李奎鎮（奉太奎飾）及高尚雅（尹周熙飾）因非法棄屍與偽造證據等罪名入獄。沈秀蓮大仇得報，但男友羅根慘被朱丹泰炸死。

第3季講述朱丹泰與千瑞珍等入獄後受盡折磨，前者被黑幫囚友毒打，入住同一監倉的夏允哲又企圖殺害他。朱千二人飽受欺凌，設法離開監獄。朱丹泰刻意挑釁夏允哲打架，刺傷自己後在醫院治療期間偷走殺害羅根，還揑造證據，將自己的殺人罪全推落羅根身上，結果上訴得直，獲判無罪釋放。千瑞珍在獄中假裝患精神病，加上朱丹泰已判無罪，她與一干人等緩刑出獄。

出現不合理情節

眾人為了恢復入獄前的生活，各出其謀；朱丹泰與柳東弼（朴浩山飾）、李奎鎮、尹鍾焄聯手發放假消息，賄賂官員，借重建項目炒地皮。朱丹泰為協助女兒考入首爾大學，使計令裴羅娜、夏恩星及柳珍妮（陳智熙飾）失去考試資格。上季被朱丹泰害得一無所有的千瑞珍，故意留在男方身邊，尋找報仇機會。

SBS事先張揚第3季是最後一季，令觀衆好奇到底嚴基俊一角有什麼下場，可是開播不久，已被指劇情不合理。其中嚴基俊恐嚇大法官一幕就不合邏輯，他只草草說一句「你當初吞了我很多錢，要不要我去你女兒婚禮搞事」，鏡頭一轉，嚴基俊已由被判無期徒刑變成無罪釋放，金素妍等人也緩刑出獄，就連當初自首的柳真，也因為李智雅改口供而重獲自由，把韓國司法制度寫得未免太兒戲了吧？

另外，朴殷碩飾演的羅根被嚴基俊殺害後，今季以羅根胞兄Alex登場。不知觀眾是否記得，首季曾提到羅根是美國富商獨生子，自小患血癌，父母領養閔雪雅，誘騙女方捐贈骨髓，然後再棄養。如今突然出現一名兄長，若不是編劇有意埋下伏線，就是失憶或「走火入魔」了。

《Penthouse》系列其實玩過許多次「翻生」橋段。首季指沈秀蓮被殺，第2季出現跟她撞樣的羅愛嬌，真正被殺的原來是後者。裴羅娜在上季被謀害，大搞葬禮，但結尾又稱根本未死，早被「神通廣大」的沈秀蓮救回來。

新角色故事令人期待

雖然出現許多不合理情節，但人物角色豐富，溫朱莞與朴浩山的新故事令人期待。前者道出嚴基俊的身分秘密，他原名「白俊基」，27年前殺害真正「朱丹泰」的父母，奪走所有財產並盜用「朱丹泰」的富二代身分。溫朱莞反利用「白俊基」之名接近嚴基俊復仇。至於朴浩山，6年前替嚴基俊頂替殺人罪入獄，出獄後假意向對方投誠，其實是想找證據洗脫罪名。這宗殺人案更與李智雅親生女的身分有關。

值得一提視后金素妍，今季暫時未有突出表現，加上故事圍繞嚴基俊，估計SBS想捧後者成為視帝。