經理人：Stephy王子和平分手 網民盼方力申鄧麗欣復合

【明報專訊】37歲鄧麗欣（Stephy）跟年紀較她細6歲的台灣男星邱勝翊（王子）前晚在社交平台宣布結束3年情，兩人互相祝福安好。Stephy跟王子於2018年譜姊弟戀，宣布分手前兩人最後一次在IG互動是6月6日，同日貼黑白照片，當時Stephy留言︰「lone time no see。」分手消息公開後，Stephy經理人回覆《明報》說：「他們是和平分手，希望大家可以畀啲空間佢哋，謝謝大家關心。Stephy無事，心情好好，繼續專心工作。」至於王子的經理人公司回覆傳媒：「謝謝關心，如同社群上所寫，深深祝福，一切安好。」

麥玲玲︰生肖相冲難開花結果

Stephy舊愛方力申不評論事件，但有網民起哄提議方力申跟Stephy復合。他們拍拖10年，於2016年分手，令人感可惜。著名玄學家麥玲玲稱Stephy跟王子的生肖是豬與蛇，是六冲生肖，不容易成功，兩人開心過，但未能開花結果。至於她跟方力申拍拖時曾有結婚運，但他們錯過了。方力申這兩年也有結婚運，但他的對象宜異地戀，而且女方年歲細十多歲更合適。至於復合機會？麥玲玲說：「佢哋會係朋友，但未必會成為一對，向前看不要回頭了。」她又稱Stephy有桃花運，多追求者，條件很好，可惜較多波折不穩定。

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