為有線唱東京奧運主題曲首播 張學友：用歌聲為運動員打氣

【明報專訊】有線電視昨日舉行由張學友主唱的「2020東京奧運」主題曲《堅持的意義》首播會，高層郭子健、陳永孫、陸偉棋及曾醒明出席，除了首播《堅持的意義》MV，更即場播出學友訪問片段，分享相隔6年再唱粵語主題曲的感受。

學友受訪時表示因仍受疫情影響，很多工作暫時也不容易做，故今次為有線獻唱奧運主題曲已是他的最新動向，還未有特別新計劃，他說：「今次奥運比過去非常之特別，因為運動員要有好好的心理質素，未知能否舉行，仍要用很堅持態度去面對，所以我都想唱首歌為他們打氣。」他表示本身喜歡打網球，也喜歡看游泳、田徑及馬術比賽，「希望中國隊或香港隊可以為中國人在奧運爭一口氣，大家加油」。

郭子健：學友與有線理念相同

問到有線是否以天價酬勞邀得學友幫手？郭子健稱是商業秘密，不是錢的問題，今次能破天荒邀得學友為有線獨家獻唱主題曲，是學友與有線理念相同，都是想做些事情支持香港運動員。對於無綫以《聲夢傳奇》導師及學員、ViuTV亦動員人氣男團MIRROR為所屬單位唱奧運主題曲，難免被比較，郭子健說：「好榮幸以首個電視台率先做到奥運主題曲，覺得是天大面子才能完成這件事，對於其他電視台陸續有主題曲，對行業是好的，百花齊放。」

記者：林祖傑