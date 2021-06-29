主題公園開騷兩度感觸 羅凱鈴：會忍到更大舞台才喊

【明報專訊】歌手羅凱鈴（Judas）前晚於主題公園舉行音樂會，獲谷婭溦、ToNick主音趙善恆和女友譚杏藍等到場支持。Judas除了唱自己的歌，亦翻唱了多首金曲。她唱完《陀飛輪》後哽咽說已兩年無開演唱會，所以很珍惜每次機會，不讓自己後悔。之後唱畢《我們都是這樣長大的》再次感觸稱要強忍眼淚，待去到更大的舞台才喊。

不參加《造星IV》因太老

完騷後，Judas表示心情很興奮，因已有大半年沒有在觀眾面前唱歌，她很滿意今次演出。Judas希望能在九展或伊館開騷，終極目標是紅館。談到《全民造星IV》舉行在即，問她可考慮再次參加？她笑言：「不會了，我比較喜歡自己唱，不過參加《造星III》時的確學習到人與人之間的溝通和合作，而且我都27歲，老了。」

谷婭溦睇好《聲夢》炎明熹

谷婭溦表示與Judas是認識多年的好友，她們跟一班歌手朋友有個聊天群組，大家會互撐。她透露有計劃年底舉行個人演唱會，現正準備新歌。談到炎明熹和姚焯菲等《聲夢傳奇》學員氣勢強勁，可感壓力？谷婭溦表示不會，樂壇需要不停有新人出現，傳承很重要。她說看好炎明熹，由海選時已覺得對方很搶眼，有台風又表現穩陣，一點都不似16歲。

記者：陳釗