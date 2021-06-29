新垣結衣婚後首演《龍櫻2》 結局收視20.4%今年日劇新高

【明報專訊】阿部寬與長澤正美合演TBS電視台春季日劇《龍櫻2》，前晚播出第10集結局，上季扮演學生的紗榮子、小池徹平、中尾明慶，相隔16年再度亮相，上月宣布婚訊的新垣結衣更壓軸登場，至於山下智久雖「只聞其聲不見真人」，但已為粉絲帶來圓滿的集體回憶，刺激收視急升至20.4%，超越《天國與地獄》成為今年日劇最高紀錄。

改編自同名漫畫的日劇《龍櫻》，2005年播出首季叫好叫座，結局收視錄得20.3%，開拍續集呼聲不斷，觀眾苦候16年，終於等到第2季，卻受疫情影響，延至今年4月開播。故事講述暴走族出身的律師櫻木建二（阿部寬飾），再度開設東大特訓班，為龍海學園的問題學生「補底」，幫助他們考入東京大學。上季扮演學生的長澤正美，長大後亦當上律師，奉命回校協助阿部寬，一起共創奇蹟。

收視超《天國與地獄》

《龍櫻2》結局講述平手友梨奈、高橋海人及加藤清史郎等學生在東大模擬試成績未如理想，阿部寬首先找來舊生包括紗榮子、小池徹平及中尾明慶回校打氣，他們畢業後各自找到理想工作，率先在今季第一集客串的紗榮子，如今已是知名女主播，小池徹平和中尾明慶分別當上外資企業顧問及汽車工程師。他們的成功經驗，正好成為龍海學生的指路明燈。

至於上季考入東大的新垣結衣，亦在今季結局前壓軸亮相，她跟昔日好友長澤正美重逢一幕，二人興奮得拖手大叫，同時喚起觀眾的集體回憶；至於粉絲最期待的山下智久，雖然未見登場，卻以旁白方式念出電郵內容，觀眾仍覺感動，刺激瞬間收視急升至22.7%全劇最高位。《龍櫻2》結局加長15分鐘，平均收視錄得20.4%，不單超越上季的20.3%，更打破綾瀨遙主演《天國與地獄》的20.1%結局佳績，刷新今年日劇最高收視紀錄。

全劇播畢後，小池徹平隨即透過社交媒體上載跟長澤正美、紗榮子及中尾明慶合照，更自稱是「龍山高校同學會」；紗榮子亦公開兩季學生的合照，表示跟阿部寬再度合作，見到他跟扮演學生的演員相處融洽，令她回想當年的拍攝時光，既愉快又感慨。