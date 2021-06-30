兩劇對撼 《刑偵》王浩信曬肌搏到盡 《大叔》呂爵安表情包爆發 黃德斌反差搶鏡

【明報專訊】無綫重頭劇《刑偵日記》跟ViuTV《大叔的愛》前晚正面對撼，論社交平台的熱話，《大叔的愛》先勝一仗；劇中呂爵安的搞笑表情包與少女心的大叔黃德斌被洗版，兩人表現令人驚喜。至於《刑偵日記》拍攝有電影感，有一定追看性，加上影后惠英紅坐鎮，視帝王浩信在第一集也搏到盡，有除衫褲的「肉搏」戲，故事題材沉鬱。有網民留言這樣的大環境下，會選擇睇《大叔的愛》大笑一餐。

娛樂組

圖片︰視頻截圖

前晚首播的《大叔的愛》有爆笑效果，呂爵安（Edan）飾演「阿牧」甚有喜劇感，沒有偶像包袱，展現古靈精怪的表情包，劇集監製盧思麟都讚Edan擁周星馳的特質。

姜濤撐隊友︰很棒的劇

姜濤前晚也為MIRROR隊友Edan與Anson Lo打氣，讚《大叔的愛》很棒。他寫道：「真的是一部很棒的劇，很多不同於以往香港的拍攝手法，配樂、演技和濾鏡都真的給人很大的驚喜。加油，這部劇一定可以。」阮小儀是Edan的「正印」，她最欣賞是大合照場面、Edan趷籮的一幕，說看到Edan的小動作就證明他要掉走「偶包」，行滑稽路線掂到爆。

神還原日版《大叔》經典場面

至於黃德斌演的大叔迷戀Edan，含情脈脈的「少女味」，有人留言睇到打冷震，但又忍唔住笑，特別是黃德斌一向是鐵漢形象，今次的演出反差，令人有很大驚喜；他在摩天輪下向Edan表白：「田田，I love you！」曾跟黃德斌合作《逆流大叔》的導演陳詠燊在fb搞笑留言：「斌斌，I love you！」ViuTV《大叔的愛》改編自日版《大叔的愛》，看過日版的觀眾大讚港版神還原經典場面，如「巴士擁抱」、「送花表白」及「浴室壁咚」等。

逾45萬人睇《大叔的愛》

港版《大叔的愛》首播的矚目程度為ViuTV帶來高收視紀錄，有傳首集《大叔的愛》的電視直播收視達8.6收視點，不過據了解數字有出入；據知前晚《大叔的愛》有近7點收視，觀眾人數逾45萬，比《調教你MIRROR》首周播映的5.4收視點更高。由於ViuTV一向不公布收視，對於首集收視高開不作回應。

《刑偵》惠英紅令人心寒

無綫重頭劇《刑偵日記》當然有捧場觀眾大讚有睇頭，說是今年上半年度最好看的劇集。王浩信在首集出場時在夜場狂騷麒麟臂，又被香檳噴身脫去背心騷肌。他跟傅嘉莉激吻連場又被捉姦，十分狼狽。討論區不乏對惠英紅演出的期待，稱她的演出令人心寒。有網民指多重人格的題材過往的劇集也拍過，有說「好得人驚，個個都黐線……」，又有人質疑明明是偵探劇，但拍到似恐怖片。由於《刑偵日記》在內地網絡平台先播，而myTV Gold也安排給免費頻道先播，故有網民留言已看了多集，難免有劇透情况，可能對欣賞度有影響。觀眾喜好各異，兩劇截然不同的題材各取所好，難得是電視劇集的討論又熱鬧起來。