【明報專訊】馬國明昨日終於歸隊，聯同岑麗香、商天娥、龔慈恩及朱斐斐於電視城宣傳劇集《寶寶大過天》。蜜運中的馬國明對住劇中女兒露出一副慈父樣，自言不抗拒做爸爸，即被商天娥取笑：「很快到他了！」

馬國明早前返內地跑商演，逗留一個多月。是否豬籠入水？他笑說：「不是，搵餐飯食吓啫，公司說我不夠騷，要還錢。原本無咁快回港，但10多日前收到新劇《隱形戰隊》的拍攝通知。」有指《隱》劇原本由陳展鵬主演，現在變陣由馬國明頂上？馬國明說不清楚也不介意，從來不過問公司調動，只擔心不夠時間訓練，「那支輕機槍10幾磅重，連續舉着兩三小時都幾甘，比較在《寶》劇中抱住女兒還要累。新劇是反恐題材，同劇還有陳山聰、唐詩詠和林子善」。

問到馬國明是否渴望做爸爸？他表示隨緣，小朋友是很可愛的。可有叫香香過兩招？他笑說：「若要請教，都是請教香香老公啦！」香香稱湊兩個小朋友已很忙，細仔現在兩個月大開始多反應，故暫不考慮北上登台。

朱斐斐為演活外傭到中環偷師

朱斐斐劇中飾演印傭姐姐引起觀眾注意，她透露拍攝時只淡妝上陣，為貼近印傭姐姐的膚色，用上馬國明的底妝顏色。她稱拍攝前到中環偷師，觀察外傭姐姐的言行舉止；難得有機會，希望盡力演好角色。

記者：陳釗

攝影：劉永銳

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