羅家英抱恙缺席 老婆頂上現身活動 汪明荃點石成金 盼陳自瑤做齣好戲

汪明荃透露老公羅家英（圓圖）因身體不適缺席活動，由她做代表出席。（攝影：鍾偉茵）

【明報專訊】汪明荃（阿姐）、七仙羽、陳凱琳（Grace）、陳楨怡、陶傑與鍾培生昨日出席消費體驗館開幕禮。嘉賓名單原本有羅家英，臨時改由太太阿姐代替出席。阿姐表示家英哥因身體不適缺席，她做代表來支持活動。記者問家英哥有什麼病？阿姐有點支吾以對，重複說：「有啲唔舒服囉，ok的。」《明報》昨日聯絡家英哥但他未回覆。此外，被阿姐大讚的陳自瑤，終有機會做女一，阿姐表示希望對方做齣好戲證明她是有眼光。

記者：鍾一虹

攝影：鍾偉茵

問阿姐有沒有陪家英哥去睇醫生？她笑說：「佢自己去睇啦。（你丟低佢？）咁我出咗嚟嘛。」阿姐主動轉換話題，提到政府即將向每名香港居民派5000元消費券，她表示已計劃跟家英哥集合消費券，用於添置家品、廚具和電器，讓生活環境更舒適。

籲YoYo把握機會

早前阿姐在節目《好聲好戲》大讚陳自瑤（YoYo）是可造之材，建議無綫開劇捧YoYo做女一，立即點石成金，YoYo被委任孭飛即將開拍的選美劇。阿姐恭喜YoYo，希望她好好把握，問到有無貼士贈給YoYo，阿姐說：「她真的做得好，不用我畀貼士，她都在這行十幾廿年，應該畀機會她。」

要不要YoYo請飲茶？阿姐說：「不用了，做好戲來證明我的眼光就得。」阿姐剛完成演唱會，正在休息，稍後會為由無綫製作的籌款騷當司儀，到時還會獻唱新歌《蝶戀花》。

Grace吞併老公消費券

港姐陳楨怡預定消費券跟母親瓜分，剩下的錢會買新相機鏡頭和歎美食。Grace講明會吞併老公鄭嘉穎的消費券，並說：「當家用，應付日常買家品、食物、帶小孩去玩的開支。」

早前她與家人到酒店住宿歡度生日，問到是否展開造人計劃？她說：「冇喇，主要想簡單慶祝，一家人開心度假，帶小朋友游水。」網友讚Grace當母親後，身材仍保養得宜，她說：「多謝，經常陪兩個仔玩，都是一種運動，而且做呢行都要保養。」

陳楨怡恨拍劇

最近無綫舉行明星運動會，陳楨怡本想參與羽毛球項目，但因忙於兒童節目《Think Big天地》拍攝，最終未能報名，但她利用公餘時間，找Ben Sir（歐陽偉豪）學演戲、Patrick Sir（林溥來）學司儀技巧，又常常煲韓劇，期待能參與拍劇。

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