繼艾略特佩芝和Demi Lovato後 宇多田光認非二元性別者

宇多田光日前透過網上直播，自稱非二元性別人士，又指背後的熊公仔是同性戀者，有關言論惹起樂迷關注。

【明報專訊】現年38歲的日本樂壇天后宇多田光，經歷兩次婚姻失敗，現跟兒子相依為命。日前她透過社交媒體Instagram（IG）開直播，表示討厭別人為她界定性別或稱謂，更自稱「非二元性別者」，有關言論惹起粉絲關注，亦有網民把她跟《潛行凶間》艾略特佩芝（Elliot Page）相提並論。文：蘇珮欣

宇多田光近年定居倫敦，不時透過社交媒體與世界各地粉絲交流。本月18日宇多田光撰寫長文，自稱在日常生活中，被迫選擇小姐、夫人或女士的稱謂感到厭倦，「要我明確定義自己的性別或婚姻狀况，讓我感到不舒服，我並不認這些稱謂，與我有何關連」。她期望有一個選項是所有性別或社會地位的人均可使用，直至發現「Mx」這個沒有任何指向的稱呼，希望能夠廣泛被使用。

祝同志驕傲月快樂

宇多田光上周六（26日）再於IG開直播，表明自己是非二元性別者，又用英語向粉絲介紹她背後的熊公仔，「他是個男孩，也是同性戀者」，接着自認非二元性別人士，並祝大家「同志驕傲月快樂」。

非二元性別是指不完全是男性或女性的性別認同，跳出傳統只有男或女兩種性別的印象。適逢6月是「同志驕傲月」，宇多田光大方承認是非二元性別者，惹起外界關注。宇多田光表態後，支持與反對聲音同時出現，有粉絲認同目前是多樣性的時代，讚成公開表態；亦有網民認為沒必要強加標籤，令人感到有壓力。

事實上，近期有不少外國藝人主動公開非二元性別身分，包括《Let it Go》美國女歌手Demi Lovato、《Juno少女孕記》候選金像影后艾略特佩芝等，後者更已接受乳房切除手術，並登上《時代》雜誌封面，分享心路歷程。

庵野秀明隔空對談

宇多田光在IG直播中，又跟身在日本的動畫電影《新世紀福音戰士》導演庵野秀明隔空對談，聊到她為《新》片結局篇唱主題曲《One Last Kiss》及拍攝MV的感受。宇多田光表示，創作此歌時憶起多年前喪母的心情，「這些情緒和母女之間的回憶，都是她留給我的寶物，永遠埋藏心內，讓我感受到真正的自由」。

談到《One Last Kiss》MV由宇多田光親自拍攝，然後把片段傳送到日本，讓庵野秀明進行剪輯。宇多田光表示整個合作過程，都是透過電郵進行，為了呈現她最自然的一面，庵野秀明曾建議由宇多田光的5歲兒子負責拍攝，但考慮到其子可能搞不清狀况，最後還是由她自拍。