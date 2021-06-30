【明報專訊】繼性感歌姬Rihanna、真人騷女星Kim Kardashian及「大長今」李英愛等之後，Marvel超級英雄片《黑寡婦》（Black Widow）女主角史嘉麗祖安遜（Scarlett Johansson）亦不甘後人，宣布最快明年推出自家化妝品牌，希望在全球千億市場分一杯羹。現年36歲的史嘉麗接受美國時尚雜誌《WWD》訪問時，自稱受到母親啟發，「小時候已感受到女性裝扮自己的力量，我對化妝品的喜好和熱情，主要源自媽媽」。

提起《黑寡婦》，因受疫情影響，映期一改再改，最終落實7月9日在美國開畫，香港更提早兩日登場，戲中飾演「黑寡婦」少女版的童星Ever Anderson，原來大有來頭，她正是《生化危機》系列導演保羅安德遜（Paul W. S. Anderson）與女主角美娜祖華域（Milla Jovovich）的13歲女兒。

Ever早在《生化危機：終極屍殺》已曾客串演出「​紅女王」一角，目前正拍攝迪士尼新片《Peter Pan & Wendy》，今次將會擔綱主演Wendy，美娜祖華域日前透過社交媒體上載母女合照，笑言自己多了一個身分，就是女兒的「保母」。