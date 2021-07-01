周杰倫香港騷四度延期至明年3月 10萬門票不退不讓兩年半 主辦申健力士

周杰倫香港演唱會原定8月在中環海濱舉行，由於台灣疫情持續，香港政府有可能進一步收緊台灣人入境香港的檢疫措施，因此決定演唱會再延期。

【明報專訊】台灣樂壇天王周杰倫的世界巡迴演唱會香港站舉行日期四度延期，原定下月在中環海濱戶外開騷，但近期英國及台灣疫情嚴峻，主辦單位未能預計香港政府會否再收緊檢疫措施，決定再將演唱會延期至明年3月。今次是第四度延期，主辦方深表無奈及歉意，希望歌迷能再等等。鑑於有10萬門票兩年半以來，觀衆一直不放不讓，主辦方會嘗試入紙申請成為健力士世界紀錄，留為紀念。

《周杰倫嘉年華世界巡迴演唱會香港站》原定2019年12月在香港迪士尼樂園舉行6場，當時受反修例社會運動影響延期，之後曾計劃去年11月舉行，但疫情關係，再延期至今年4月，並移師至中環海濱戶外演出場地。

恐港府收緊台灣人入境檢疫措施

不過年初時第四波疫情未緩和，主辦演唱會的寶輝娛樂將演唱會再推遲至今年8月20日至22日及8月27日至29日。距離演唱會舉行不足兩個月，昨日寶輝娛樂表示與各部門溝通協調，再印新門票，周杰倫與演出團隊亦積極籌備，已做足飛來香港隔離的準備，可惜最後因疫情嚴重，再三考慮及溝通後，決定再一次延期至明年3月。

寶輝娛樂鑑於香港政府日前宣布就英國實施地區性航班「熔斷機制」，禁止所有從當地來港的民航客機着陸香港，眼見台灣疫情持續，並宣布三級警戒維持至7月12日。香港政府亦可能進一步收緊台灣人入境香港的檢疫及篩檢措施，隔離日數及檢測次數未知會否存在變數，主辦實在無法在不能預期變化的環境下堅持舉行演唱會，故此再次宣布延期至明年3月。

主辦單位寶輝娛樂及杰威爾音樂對演唱會4度延期，深表無奈及歉意，希望歌迷能再等等。寶輝娛樂老闆Simon表示：「這是一個相當沉重的決定，因為前期準備工作，海濱場地搭建舞台等工程已籌備當中，跟政府各部門溝通，重印最新入場門票，遇上有假飛出現，又再在門票增加密制式以保障歌迷利益，所有一切都為演唱會可以在順利歡樂下進行。但最近入境政策多變，所以跟杰威爾音樂再三商量後，最終決定還是以大家健康為重，延期到明年3月。」杰威爾音樂對這次決定也感到無奈：「萬分感謝香港的歌迷朋友，我們沒有放棄、懇請大家再等等！」

可因應個人情况申請退票

主辦單位另外準備聯合今次周杰倫演唱會合共持有10萬門票的觀眾，創建世界紀錄：「世界上應該未試過有一個演唱會，超過10萬門券不肯放讓，等待兩年半，我們相信這已經是一個世界紀錄，會嘗試入紙健力士申請，看看周杰倫是否可以跟歌迷一起拿到健力士世界紀錄作為一個紀念，以答謝大家長期持有門票不放不讓的決心。」已購票者亦可因應個人情况，決定等到明年3月到場觀賞，或即時申請退票，有關退款詳情請留意寶輝娛樂facebook專頁。

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