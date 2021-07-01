張天賦有心理準備面對抨擊 姚焯菲人氣急升 導師泳兒開心

【明報專訊】張天賦（MC）和泳兒前晚於電視城錄影《勁歌金曲》；首次踏足無綫的MC笑言沒想到電視城真的很大、很凍。問到參加ViuTV選秀節目《全民造星II》奪得亞軍入行，現亮相無綫節目可感到身分尷尬？MC認為分享音樂，與哪個電視台無關。可擔心粉絲不喜歡？他說：「粉絲喜歡我的音樂就夠，希望大家都聽到我的歌。」

MC在《勁歌金曲》會獻唱新歌《反對無效》，即場接受歌藝點評。他自言是新人，這刻最需要是評語，知道有何不足，雖然殘忍，但對他是好事。可擔心評語太尖酸、忍不住哭？MC稱之前參與其他比賽，都有過分的抨擊，已有心理準備知如何應對，「記得有人說過我的態度這樣，唱得多好都無用，我現已改善很多，亦無再遲到」。MC又稱若將來ViuTV有任何唱歌或演出機會，他也不介意。他最想嘗試拍劇，「為了拍劇，我可以捱苦，什麼角色都想試」。

初做導師壓力大

泳兒則與3名素人合唱其歌曲《所有遺失的東西》，她表示之前未試過，感覺很特別。早前她跟《聲夢傳奇》學員何晉樂（Rock）合唱，有網民留言指導師太搶，她事後都有檢討，「因那次我和JW（王灝兒）都希望將個演出去盡，沒想到學員還未去到歌星的級數，所以要取得平衡」。談到其紅隊隊員姚焯菲近來人氣急升？泳兒表示替學員開心，看着他們由零到現在，「我們每次可能只得兩三日時間教他們，所以最終功勞都是歸他們。我常說跟每個學員都好像拍拖拍了一段很短時間，我們要無條件教他們，他們亦要信任我們」。

泳兒表示日前駕車駛至紅綠燈位，旁邊有男司機不斷揮手，她以為又爆胎，原來對方想跟她說在看《聲夢傳奇》，泳兒很開心節目得到大家支持，「我當初做導師都很大壓力，因是我這世人說話最多的一次，由不知怎樣教到現在開始習慣，但節目很快又完，非常不捨得」。

記者：陳釗

攝影：劉永銳

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