惠英紅肉搏吳沚默 網民睇到心寒

【明報專訊】惠英紅在無綫劇集《刑偵日記》展現影后功力，前晚第二集，在數分鐘內演繹謙虛、無知、陰森、慈愛、霸氣等多種不同神態，其間凌厲眼神再加經典對白，令不少網民看得心寒。

惠英紅飾演的楊碧芯到精神病院當助護，以便照顧因受驚失常入院的女兒葉朗晴（戴祖儀飾）；其間目睹朗晴受到同病房的馬詠（吳沚默飾）一再騷擾及欺負，惠英紅數度出手「對付」吳沚默，甚至令她敏感症發作。其中一幕惠英紅用力揪着吳沚默頭髮，以凌厲眼神及語氣狠狠拋下一句：「我從未聽過有人黐線話自己係黐線㗎。」不少網民讚惠英紅演技非常壓場、覺得好恐怖。吳沚默與戴祖儀亦獲讚演技大躍進。

無綫在官方網站上傳「精神病患者唔易做」為題的花絮片，見到惠英紅與吳沚默在雨中激烈肉搏，由於太肉緊，攝影師多次在混亂中被打中。

教路減低受傷風險

惠英紅拍攝時不斷教吳沚默如何減少受傷風險，令吳沚默大為感動，她說：「我同紅姐（惠英紅）有好多場戲要肢體碰撞，因為好信任她，知她一定會保護我。跌落地時，她教我要鎖住條頸，等個膊頭先落地，個頭就不會撞到地面。拍這場戲時我好緊張，因為紅姐做的反應好真，叫得好淒厲，我真的以為自己整痛她。」

娛樂組