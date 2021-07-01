新綜藝節目首播 環保概念海邊搞美食音樂酒吧 李棟旭金高恩潛水執垃圾

李棟旭（左起）、李秀賢、李智雅、金高恩、溫流及尹鍾信合演的綜藝真人騷《盼望的大海》，逢周二晚播出。

【明報專訊】韓國推出過不少綜藝節目，成為很多地方的「參考」對象，有線頻道JTBC近年炮製的《孝利的民宿》及《認識的哥哥》，就贏得不少口碑，該台近日再有全新綜藝真人騷《盼望的大海》，請來男歌手尹鍾信、《鬼怪》李棟旭和金高恩、《The Penthouse》李智雅、男團SHINee成員溫流及樂童音樂家成員李秀賢，在海邊開設有現場音樂演出的酒吧。節目前晚首播，雖然收視只有1.5%，但獲讚創新及療癒。

綜藝真人騷《盼望的大海》包含大海、酒吧及環保等概念。由男歌手尹鍾信、《鬼怪》李棟旭、金高恩、《The Penthouse》李智雅、男團SHINee成員溫流及樂童音樂家成員李秀賢演出。6人擺脫日常生活，在海邊酒吧度過愉快時光。

Blackpink成員Rose驚喜演出

《盼望的大海》前晚首播，以「我們將前往大海」為主題，6名成員為營運海邊酒吧，各自準備。李智雅與溫流抵達JTBC辦公室大樓，親自向相關製作組介紹節目概念。李智雅化身「CEO」站在舞台演講，表示他們想製作有美食及音樂的空間，利用海邊食材，以零塑膠、零廢物、循環再用等環保概念，建立開放式的海邊酒吧。身兼總廚的李智雅，其後與溫流一起跟廚師學製海鮮串燒，親手處理八爪魚及鮑魚等食材。李棟旭與李秀賢則學習製作米酒。

尹鍾信為了在酒吧演出，相約溫流及李秀賢練歌；尹鍾信表示要選擇適合海邊氣氛的作品，並試唱了經典歌曲《你內心的憂鬱》；還安排了首名客席駐場歌手，人氣女團Blackpink成員Rose驚喜登場，她建議唱美國男歌手John Mayer的《Slow Dancing in a Burning Room》，又即場試唱，令坐在台下的李棟旭、金高恩及李智雅聽得入神。

首集尾聲，6名成員分批抵達位於慶尚北道浦項巿的海邊酒吧，為開業最後準備。尹鍾信與李秀賢到街巿買食材，金高恩則與李棟旭往潛水，視察海洋環境。準備落水途中，金高恩頭部不慎撞向鐵柱，痛得她飈眼淚，李棟旭在旁細心照顧，兩人像兄妹一樣。

《鬼怪》主角再合作

熱愛海洋的金高恩，早已考獲潛水牌，經常落水執垃圾。當日她與李棟旭在海底拾獲大量塑膠物及廢鐵枝。其實金高恩與李棟旭5年前曾合演經典韓劇《鬼怪》，後者笑言金高恩有5個稱呼，包括高恩、kkon（高恩的簡稱）、恩倬（角色名）、池恩倬（角色名），以及「其他遺留者」，十分搞笑。

《盼望的大海》首集錄得1.5%收視，成績麻麻，但獲讚結合美食與音樂，創意十足兼療癒，加上陣容強勁，贏得口碑。下集預告Blackpink的Rose會正式登場獻唱，李棟旭亦會開金口，收視有望上升。

文：蘇珮欣