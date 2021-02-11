花姐拍廣告收入捐「MIRROR基金」

【明報專訊】ViuTV節目《調教你MIRROR》前晚一集講經理人黃慧君（花姐）與MIRROR的關係；梁祖堯給MIRROR看花姐跟他的深情對話；花姐自言做MIRROR經理人後犧牲最大是家人。她表示面對MIRROR，有好大責任及壓力，很多事不能輕易放手，要睇得好緊。她工作時間長，朋友亦未必明白她做什麼，關於MIRROR的事亦不能分享太多，所以朋友愈來愈少。有人覺得她囂張，花姐自問憑什麼囂，所以是被外界誤會了。她稱這半年跟MIRROR的關係起起跌跌，大家覺得他們關係似母子，其實試過好差，她曾擔心是否這麼快就到反面地步。

聽完花姐心聲後，姜濤說他們每個人都有責任，12個人有12個麻煩同要求，花姐為他們迫不得已改變，他們以前沒意識到這問題，給她很多麻煩。經過這次梅窩之行，會用行動做給她看。邱傲然（Tiger）爆花姐拋頭露面拍廣告都是為了MIRROR，呂爵安（Edan）指花姐將拍廣告酬勞放入「MIRROR基金」，用來拍MV。

姜濤在花姐面前扮節食

李駿傑（Jeremy）曾與花姐吵架，在背後說花姐不是，但與沒有個人單曲無關，是他想法太負面，也不知如何修補關係，是真心想向花姐道歉。花姐承認太情緒化，處理與Jeremy的關係不成熟。

姜濤在這集獲頒「花姐喺唔喺度相差好遠大獎」，被指在梅窩時狂食，但見到花姐就扮節食。

娛樂組