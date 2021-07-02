林作首次上擂台打業餘賽擊敗對手

【明報專訊】林作與鍾培生9月18日在九展舉行「百萬擂台戰」，兩者已各自加緊訓練。距離賽事尚有兩個半月，為爭取打擂台經驗，林作昨日以業餘拳手身分，參加「第三屆全港青少年搏擊大賽暨成人業餘新星賽」，結果擊倒對手，贏得他學拳以來首個公開賽殊榮，對勝出「百萬擂台戰」信心大增。林作賽後表示沒壓力並得戚地說：「輕輕鬆鬆，搞掂收工！今晚食大餐慶祝。」

31歲林作自今年2月底拜師學打拳，4個月來不停受訓，之前首次上台對賽，慘遭對手打腫眼。昨午他於九龍灣參加大型公開搏擊賽的男子組業餘賽70KG，跟36歲對手蕭戩臨首次切磋，他激戰4回合後以技術擊倒對方。賽後林作接受《明報》電話訪問，對勝出賽果感滿意並開心地說：「我們打頭3個回合都是和，第4回合我打到他瞓低地上，就判我贏。蕭戩臨3年前曾與鍾培生對戰過，結果是鍾贏；3年後，蕭又成為我手下敗將。今次是我學打拳以來第一次贏得公開賽，過程都算輕鬆，所以對9月的『百萬擂台戰』愈來愈有信心。」林作女友裕美全程在台下為男友打氣，又幫手做攝影師拍低賽事經過。雖然正為比賽收身要控制飲食，但始終是首次勝出，林作特別破戒陪女友食大餐二人世界慶祝。

記者：林蘊兒