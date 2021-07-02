陸詩韻（左）的工作室開幕，相識已久的黃婉曼（右）往捧場，兩人都體會到創業不容易。（攝影／記者：鍾一虹）

【明報專訊】陸詩韻昨日於新蒲崗舉行自家護膚品牌工作室開幕禮，圈中好友黃婉曼、譚嘉荃等到賀；陸詩韻表示辦公室是爸爸的物業，他退休前做製衣生意，她租用地方，並花過百萬裝修，擴展美容產品業務。她招攬胞弟成為合伙人：「有信任的人幫手安心好多，做生意要小心點，亦要有規劃。」她透露父親身在內地，透過視像參與開幕情况。

黃婉曼發律師信給「雙胞」餐廳

黃婉曼與陸詩韻相識已久，大家體會創業不易。黃婉曼現時除開餐廳，又經營個人網上頻道，「做了3星期，是新嘗試，多謝大家支持，會講跑馬貼士、育兒資訊、美容和生意經等」。提到她的餐廳發生「鬧雙胞」事件，她說：「有間餐廳改名和設計都跟我間店好似，朋友、員工都以為我開分店，我已發律師信給那間餐廳，希望正視個問題，但未有回應，朋友安慰我，話我做得好先有人抄。」

譚嘉荃自爆曾經營時裝店生意損手爛腳，蝕6位數字離場，嚇怕她不敢再做生意，集中幕前及幕後寫稿工作。她原定2019年9月舉行音樂會，五度延期，現定於8月23日假麥花臣場館開騷。她說：「因為颱風、社運、疫情要延期，我都曾經灰心，團火熄了，但鼓勵自己要開始重燃團火。」

記者：鍾一虹