比爾考斯比監禁近3年 推翻性侵判決獲釋 占士法蘭高性騷擾和解賠千萬

【明報專訊】美國黑人諧星比爾考斯比（Bill Cosby）2018年性侵罪成被判囚3至10年，是反對性騷擾風潮「#MeToo」運動席捲全球以來，首宗被判罪成的名人；比爾監禁近3年，美國賓夕法尼亞州最高法院前日推翻判決，他立即獲釋返家；至於《荷里活爛片王》占士法蘭高（James Franco）遭指控利用表演學校授課，性騷擾兩名女學生，前日亦達成和解，同意支付220萬美元（約1716萬港元）給受害者。

在美國家喻戶曉的黑人諧星比爾考斯比，被控2004年在賓夕法尼亞州費城市郊的寓所，下藥迷姦天普大學籃球教練康斯坦德（Andrea Constand），據報康斯坦德曾循民事途徑控告考斯比，兩人庭外和解時，考斯比承認曾迷姦女子，當局重新展開調查並提出起訴，並於2018年9月審結。據報道比爾考斯比重獲自由的關鍵並非性侵罪被推翻，而是本案前任檢察官曾與他達成「不起訴協議」，賓州最高法院法官裁定具法律效力，比爾考斯比因而獲釋。

現年83歲的比爾考斯比前日獲釋後返回費城郊區寓所，進門前向在場記者高舉V字勝利手勢，雖難掩興奮之情，但全程不發一語，他的代表律師Jennifer Bonjean說：「我們非常興奮，迎接考斯比先生回家。他經歷3年冤獄，始終保持尊嚴與原則。」

康斯坦德與律師也發聲明表示遺憾及失望，擔心此判例會影響其他性侵受害者挺身而出。「Time's Up」反性侵組織創辦人、《醫神》女星安芭譚貝連（Amber Tamblyn）憤憤不平稱認識多名遭比爾考斯比下藥、性侵的女性，大叫法院「可恥」。

另一方面，占士法蘭高近年亦捲入性騷擾醜聞，被指利用表演學校課程對女生性騷擾及剝削，前日有報道指他已經與兩名女生達成和解，同意支付220萬美元（約1716萬港元）給她們。占士的兩名女學生Sarah Tither-Kaplan及Toni Gaal向洛杉磯高等法院提起集體訴訟，指控占士法蘭高創辦電影學校Studio 4，利用教師和僱主的權力，對學生做出踰矩行為，例如在試鏡時被迫演出超過行業標準的性愛戲，該校已於2017年關閉。據報兩女較早時撤控，並跟占士庭外和解。

現年43歲的占士法蘭高曾經憑《127小時》獲奧斯卡最佳男主角提名，又以《荷里活爛片王》贏得金球獎喜劇或音樂類影帝。不過自從爆出性騷擾醜聞後，他已近兩年未有新作面世。