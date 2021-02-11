姚焯菲富爸爸曝光 任投資公司CFO 《聲夢》爭6強 炎明熹失準被批「魂魄不齊」

【明報專訊】14歲姚焯菲（Chantel）參加無綫歌唱比賽節目《聲夢傳奇》表現出眾，早前翻唱《戀愛預告》更加人氣急升，演出片段在網上點擊已逾300萬。Chantel曾被節目製作組家訪，令她住的豪宅及有錢女身分曝光。近日她的53歲富爸爸姚輝文亦被起底，有稱他擁有工商管理碩士學位，是美國註冊會計師，現於投資公司擔任首席財務官（CFO）及常務董事。Chantel繼續專心比賽，今晚她在第7輪比賽中獲歌手導師衛蘭特訓，表演再獲評審讚賞。

娛樂組

Chantel人靚聲甜，俘虜不少粉絲的心，當中包括吳業坤；Chantel在後台飲水片段都有近8萬點擊。

《聲夢傳奇》比賽初期，製作組曾安排另一名學員林君蓮（Kaitlyn）在《Staries聲夢定時動態》節目到訪Chantel住的豪宅，令Chantel的富家女身分曝光。有傳媒近日發現Chantel的53歲爸爸姚輝文不但保養得非常好，而且事業有成；擁有工商管理碩士學位的他是美國註冊會計師，現於投資公司擔任首席財務官（CFO）及常務董事，在行內享負盛名。Chantel雖然被指是有錢女，她未受影響，曾在訪問中表示做好比賽就足夠，沒有事要隱瞞。

Chantel扯周錫漢入初戀漩渦

《聲夢傳奇》今晚播出第12集，進行第7輪比賽，戰况激烈，7名學員唱自選歌曲，爭奪6強席位。25名專業評審在學員唱歌期間隨時按綠燈，最後獲得最少綠燈的學員將會被淘汰。每名學員分別由一名歌手導師針對性指導及特訓，Chantel被指唱法太似導師王灝兒（JW），今次由衛蘭特訓她。評審周錫漢聽完Chantel 演繹後大讚：「扯咗去初戀漩渦入面！」

鍾柔美「狂野」感動泳兒落淚

另一熱門學員炎明熹（Gigi）一直被批評咬字有問題，JW教她用「咬蘋果」方法改善。不過Gigi失準，評審伍仲衡稱Gigi揀錯歌，李克勤更稱Gigi「魂魄不齊」。鍾柔美（Yumi）擅長跳舞，歌唱能力一直被質疑；泳兒希望幫Yumi平反，讓Yumi展示歌唱實力，並展現「狂野、性感」一面。泳兒聽完Yumi演繹，感動到落淚。 評審張佳添稱：「I love it。」

冼靖峰（Archie）之前被指唱歌沒有感情，導師李幸倪（Gin Lee）教Archie如何透過唱歌講故事。

冼靖峰唱得太用力失音準

Archie被安排首先出場，評審陳奐仁聽完Archie演繹稱：「唱得太用力，好明顯失去音準！」何晉樂（Rock）在上一輪比賽表現嚴重失準，差點被淘汰；周柏豪幫Rock調節心理質素，突破心理關卡。Rock今次選唱李克勤歌曲，獲克勤親自教路。林君蓮（Kaitlyn）唱法獨特，但被評審批評不能只用同一方法「用聲」；導師林欣彤稱當年參加《超級巨聲2》都被指有同一問題，今次特別教Kaitlyn「發聲」，望Kaitlyn可突破自己。文凱婷（Aeren）選跳唱歌出戰，江海迦（AGA）任歌手導師。主理人李克勤覺得比較成熟的觀眾會喜愛Aeren，提議在舞蹈加少少性感的感覺。評審王梓軒稱：「一首充滿情慾及衝動的歌，我喺你首歌感受唔到！」